Rząd poszedł za radą Brzoski. Szykuje się ważna zmiana w 800 plus

Na początku tego miesiąca minęło 10 lat od wprowadzenia 500 plus, kluczowej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami w 2015 roku. Przed kolejnymi wyborami następowały ważne zmiany dotyczące tego świadczenia. W 2019 roku zostało ono rozszerzone na pierwsze dziecko (wcześniej obowiązywał próg dochodowy), a cztery lata później ogłoszono waloryzację do kwoty 800 zł (weszła ona w życie wraz z początkiem 2024 roku). Wiadomo już, że przed przyszłorocznymi wyborami świadczeniobiorców czeka kolejna ważna zmiana.

800 plus na nowych zasadach. Efekt Brzoski

Przed tygodniem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przewiduje odejście od obowiązku corocznego składania wniosku o przyznanie świadczenia, jeśli sytuacja rodziny nie uległa zmianie. Resort uzasadnia ten krok chęcią uproszczenia procedur, ponieważ obecnie kolejne wnioski bardzo często powielają dane, które ZUS już posiada.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, projekt wpisuje się w szerszy pakiet deregulacyjny, który popierał Rafał Brzoska, szef InPostu. Celem deregulacji było ograniczanie zbędnych formalności i przyspieszenie działania administracji.

Obecnie rodzice muszą co roku składać nowy wniosek na kolejny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Za sprawą planowanych zmian wprowadzony zostanie mechanizm automatycznego odnawiania prawa do 800 plus.

Wnioski będa musieli składać rodzice, którym prawo do świadczenia nie zostało przyznane automatycznie. Będzie to dotyczyć głównie tych osób, którym urodziło się pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie.

Zgodnie z projektem mechanizm automatycznego odnawiania prawa do świadczenia miałby wejść w życie od 1 lutego 2027 roku. Dotychczas to właśnie w tym dniu rusza możliwość składania wniosków w ramach nowego okresu świadczeniowego.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że obecnie uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci.

Waloryzacja 800 plus nie ma sensu? Polacy zaskoczyliCzytaj też:

Chcesz otrzymywać 800 plus bez żadnej przerwy? Masz 10 dni