Niższe ceny paliw również w wakacje? Minister nie wyklucza

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był w poniedziałek gościem RMF FM. Jednym z wątków rozmowy było przedłużenie przez rząd pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN).

– Wszyscy wiemy, że sytuacja na rynku paliw jest cały czas daleka od ustabilizowania. Stworzyliśmy bardzo konstruktywny i efektywny model ustalania najniższej ceny i to działa. To oczywiście też obciąża budżet, ale budżet to wytrzyma – powiedział w „Porannej rozmowie RMF FM” Balczun. – Liczymy na to, by jak najszybciej sytuacja się skończyła, natomiast model CPN będzie stosowany tak długo, jak będzie to potrzebne – dodał.

CPN również w wakacje?

Szef resortu aktywów państwowych nie wykluczył, że pakiet będzie obowiązywał również w wakacje. – Jeśli sytuacja międzynarodowa się nie uspokoi i będzie sprzyjała spekulacjom (...), tak długo będziemy utrzymywali nasze rozwiązania – powiedział Balczun.

Minister zdradził, że CPN kosztuje budżet państwa ok. 1,6 mld zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że rząd przyjął pakiet CPN 26 marca. Dzień później został on zaakceptowany przez parlamentarzystów, a następnie podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pakiet zakłada m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw.

Maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

W dniu dzisiejszym (27 kwietnia) stawki dla poszczególnych paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,17 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,71 zł za litr,

olej napędowy: 7,01 zł za litr.

