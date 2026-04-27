ZUS może przyznać rentę tylko na chwilę. Decyduje jeden szczegół

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest wsparciem dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy. Nie oznacza to jednak, że świadczenie zostaje przyznane automatycznie na całe życie. ZUS ocenia konkretne warunki, a kluczowe znaczenie ma wpływ choroby na możliwość podjęcia zatrudnienia.

Aby otrzymać rentę, trzeba spełnić kilka wymagań wynikających z ustawy emerytalnej. Liczy się nie tylko sama niezdolność do pracy, ale także odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy oraz moment, w którym powstały problemy zdrowotne.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – warunki

Świadczenie może otrzymać osoba uznana za niezdolną do pracy, która ma wymagany staż ubezpieczeniowy. Niezdolność musi powstać w okresach wskazanych w przepisach albo w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Wyjątek dotyczy osób, które udowodniły co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn oraz są całkowicie niezdolne do pracy. Renty nie dostanie osoba, która ma już ustalone prawo do emerytury z FUS albo spełnia warunki do jej uzyskania.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jak ocenia ZUS

ZUS nie analizuje wyłącznie rozpoznanej choroby. Najważniejsze jest to, czy schorzenie faktycznie uniemożliwia wykonywanie pracy. Ocena odbywa się według określonych kryteriów, niezależnie od tego, jaka była przyczyna problemów zdrowotnych.

Co do zasady niezdolność do pracy orzeka się maksymalnie na pięć lat. Dłuższy okres jest możliwy wtedy, gdy według wiedzy medycznej nie ma szans na poprawę stanu zdrowia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy nie zawsze jest dożywotnia

Renta stała przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy ma charakter trwały. Nie oznacza to jednak, że prawo do świadczenia jest gwarantowane na zawsze. Jak wskazano w przywołanym wyroku Sądu Najwyższego z 2023 r., renta stała odnosi się do trwałości niezdolności do pracy, a nie do niezmiennego prawa do wypłaty.

Świadczenie może zostać przyznane także wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku schorzeń związanych m.in. z nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów lub zażywaniem substancji odurzających, jeśli skutki tych zachowań uniemożliwiają pracę.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – odwołanie od decyzji

O niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik ZUS. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z orzeczeniem, może odwołać się do komisji lekarskiej.

Od 2027 r. komisje mają zostać zastąpione jednoosobowym rozpatrywaniem sprzeciwów. Gdy sprawa trafi do sporu, ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądu, który opiera się na opinii biegłych.

