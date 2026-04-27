Pensje w ochronie zdrowia mocno w górę. Od lipca nowe kwoty

Od 1 lipca 2026 roku wzrosną minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Podstawą do ich wyliczenia jest przeciętne wynagrodzenie za 2025 rok, które wyniosło 8903,56 zł. To właśnie od tej kwoty zależą nowe stawki dla poszczególnych grup zawodowych w sektorze medycznym.

Najwyżej sklasyfikowani pracownicy ochrony zdrowia otrzymają od lipca co najmniej 12 910,16 zł brutto. Oznacza to wzrost o 1046,67 zł wobec obecnych stawek. Podwyżki obejmą jednak nie tylko lekarzy specjalistów, ale również farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i inne grupy pracowników.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca

Zgodnie z przytaczanymi danymi, lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją będzie zarabiał minimum 12 910,16 zł brutto. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, a także pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją otrzymają co najmniej 11 485,59 zł brutto.

Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji będzie miał zagwarantowane minimum 10 595,24 zł brutto. Z kolei lekarz stażysta od 1 lipca 2026 roku ma otrzymywać co najmniej 8458,38 zł brutto, czyli o 685,75 zł więcej niż obecnie.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia obejmą wiele grup

Nowe stawki obejmą także innych pracowników medycznych. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, psycholodzy bez specjalizacji oraz pielęgniarki i położne z magistrem lub specjalizacją, ale bez obu tych kwalifikacji jednocześnie, mają zarabiać minimum 9081,63 zł brutto.

Fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, technicy elektroradiologii, technicy analityki medycznej z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji oraz pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim otrzymają co najmniej 8369,35 zł brutto. W tej grupie wzrost wyniesie 678,53 zł.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia także dla pozostałych pracowników

Podwyżki obejmą również osoby wykonujące inne zadania w działalności podstawowej. Inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim ma zarabiać minimum 7657,06 zł brutto. Pracownik działalności podstawowej, który nie wykonuje zawodu medycznego, ale ma wykształcenie wyższe, otrzyma co najmniej 8903,56 zł brutto.

Dla pracownika działalności podstawowej z wykształceniem średnim minimalna pensja wyniesie 6944,78 zł brutto. Natomiast osoby z wykształceniem poniżej średniego będą miały zagwarantowane 5787,31 zł brutto.

Waloryzacja minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia odbywa się co roku 1 lipca. Według wskazanych informacji obejmuje ona około 700 tys. pracowników sektora.

