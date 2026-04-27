Polacy trzymają to w garażach. W skupie dostaniesz setki złotych

Na rynku surowców wtórnych rosną ceny złomu 2026, a niektóre materiały osiągają wyjątkowo wysokie stawki. W praktyce oznacza to, że oddanie niepotrzebnych przedmiotów do skupu może przynieść realny zysk i jednocześnie pomóc uporządkować przestrzeń w domu, garażu czy warsztacie.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że wartość złomu potrafi się dynamicznie zmieniać. Kluczowe znaczenie ma nie tylko rodzaj materiału, ale również moment sprzedaży oraz sposób przygotowania surowca.

Ceny złomu 2026 zależą od rynku

Na wysokość stawek wpływa wiele czynników, w tym globalne zapotrzebowanie, dostępność surowców oraz sytuacja gospodarcza. Rozwój branż takich jak energetyka, elektronika czy infrastruktura powoduje wzrost popytu na metale, co przekłada się na ich wyższe ceny.

Znaczenie mają również czynniki zewnętrzne, takie jak napięcia geopolityczne czy zmiany regulacji środowiskowych. Wszystko to sprawia, że ceny złomu mogą się wahać i warto je regularnie śledzić.

Ceny złomu 2026 – najcenniejsze metale

Jednym z najbardziej poszukiwanych surowców pozostaje miedź. Dzięki bardzo dobrym właściwościom przewodzącym jest szeroko wykorzystywana w instalacjach elektrycznych, kablach oraz urządzeniach elektronicznych.

Na początku 2026 roku ceny miedzi w skupach wynoszą zazwyczaj od około 32 do ponad 41 zł za kilogram, w zależności od jakości i czystości materiału.

Ceny złomu 2026 – nawet 400 zł za kilogram

Szczególnie wysokie stawki osiąga węglik spiekany, stosowany m.in. w wiertłach czy frezach. Choć często bywa pomijany, jego wartość może być bardzo wysoka.

W skupach ceny tego materiału przekraczają 50 zł za kilogram, a w przypadku konkretnych elementów, takich jak frezy, płytki czy węglik spiekany wylutowany, mogą wynosić od 200 do nawet ponad 400 zł za kilogram.

Ceny złomu 2026 – jak zwiększyć zysk

Oprócz najdroższych metali warto zwrócić uwagę także na aluminium, mosiądz czy stal nierdzewną. Choć ich ceny są niższe, większe ilości mogą przynieść zauważalne dochody.

Aby zwiększyć opłacalność sprzedaży, warto przygotować surowce przed oddaniem do skupu. Oczyszczone i posegregowane materiały są zwykle wyceniane wyżej.

Ceny złomu 2026 a korzyści dla środowiska

Sprzedaż złomu to nie tylko sposób na dodatkowe pieniądze, ale także działanie korzystne dla środowiska. Recykling metali ogranicza konieczność wydobycia nowych surowców i wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dzięki temu nawet niepotrzebne odpady mogą stać się wartościowym źródłem dochodu i jednocześnie przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych.

