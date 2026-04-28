Miliony Polaków nie robią nic. Elektroniczny PIT wypiera papierowy

Jeszcze jest czas – podatek dochodowy za 2025 roku rozlicza się do 30 kwietnia włącznie i mnóstwo podatników zostawia tę czynność na ostatnią chwilę. Ministerstwo Finansów poinformowało Wprost.pl, że od rozpoczęcia tegorocznej akcji rozliczeń, podatnicy złożyli niemal 15 mln deklaracji za 2025 rok. To oznacza, że prawie 10 mln jeszcze tego nie zrobiło.

W ubiegłym roku podatnicy złożyli około 24,8 mln deklaracji podatkowych za 2024 rok, w tym 23,6 mln zostało rozliczonych elektronicznie, a 1,2 mln – papierowo.

Podatek dochodowy PIT mało interesujący

Jest całkiem prawdopodobne, że w 2026 roku powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy 6 mln Polaków swoim rozliczeniem podatkowym za 2024 rok nie zaintersowało się w ogóle. Po prostu zdali się na wyliczenia algorytmów bez próby skorzystania z jakichkolwiek ulg podatkowych.

Taka decyzja może mieć dwie przyczyny: albo mają jednego pracodawcę i są świadomi, że żadna z ulg podatkowych nie jest dla nich, albo w ogóle się odliczeniami nie interesują. Biorąc pod uwagę fakt, że do Sejmu trafiła petycja o usunięcie mamtematyki z matury jako przedmiotu obowiązkowego, ponieważ jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i powoduje stres, druga opcja jest bardziej prawdopodobna.

Ulgi podatkowe warte rozważenia za 2025 rok

Najczęściej wykorzystywaną i najbardziej przez Polaków oswojoną ulgą podatkową jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. Pozwala na obniżenie podatku, szczególnie gdy małżonkowie mają nierówne dochody. Atrakcyjna jest także ulga termomodernizacyjna, która za 2025 rok – w sprzyjających okolicznościach – pozwala odliczyć do 53 tys. zł wydatków na ocieplenie domu czy wymianę kopciucha.

Najczęściej wykorzytywana jest ulga na dzieci pozwalająca na odliczenie kwoty od podatku w zależności od liczby dzieci:

92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) – na pierwsze dziecko, 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) – na drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł) – na trzecie dziecko, 225,00zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł) – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Mając jedno dziecko, także będzie można skorzystać z odliczenia. W takim przypadku kluczowe znaczenie ma dochód rodziców. Rodzic bądź opiekun dziecka może skorzystać z ulgi na jedno dziecko, jeżeli:

dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),

dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku osoby, która nie jest w związku małżeńskim (w tym również przez część roku). Rodzice dwójki czy trójki dzieci nie muszą się martwić limitem dochodów.

Osoby oszczędzające na emeryturę w IKZE mogą odliczyć za 2025 rok aż 10 407,60 zł. Ulgę podatkową mają także związkowcy – za 2025 od dochodu przed opodatkowaniem odliczą składki członkowskie na rzecz związków zawodowych zarejestrowanych oficjalnie w KRS. Kwota to nawet 840 zł. Wciąż można skorzystać z ulgi na Internet – do 760 zł rocznie na osobę, przez dwa kolejne lata.

Mimo wielu obietnic jej podwyższenia, kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 tys. złotych rocznie.

