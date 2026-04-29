Kiedy odprawę emerytalną można odliczyć w ramach ulgi dla seniorów?

Podczas 18. Ekonomicznego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek poinformował, że w Polsce pracuje ponad 860 tys. osób, które osiągnęły wiek emerytalny. To dwa razy więcej niż dziewięć lat temu. – Ustawowy wiek emerytalny nie jest już granicą, po której ludzie rezygnują z pracy – podsumował Paweł Jaroszek.

Dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal kontynuują prace wymyślono ulgę dla seniora, czyli tzw. PIT-0. W jej ramach limit przychodów zwolnionych z PIT wynosi 85 528 zł rocznie, a wraz z kwotą wolną (30 tys. zł) pozwala seniorom zarobić do 115 528 zł brutto bez płacenia podatku!Mowa o przychodach z etatu, umów zleceń oraz działalności gospodarczej.

Ale uwaga – żeby w myśl prawa korzystać z ulgi dla seniorów, trzeba spełnić ważny warunek: mimo nabycia uprawnień nie pobierać emerytury z ZUS lub KRUS, emerytury mundurowej, renty rodzinnej, świadczeń zastępujących emeryturę, uposażenia w stanie spoczynku, świadczeń pieniężnych dla rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy.

Odprawa emerytalna może być odliczona w ramach ulgi podatkowej

Miłą okolicznością, która wiąże się zakończeniem pracy na etacie z myślą o emeryturze jest odprawa emerytalna. Jej wysokość zwykle odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Często trafia na konto wraz z ostatnią pensją i nie jest opodatkowana.

Pracodawca może ustalić inną kwotę odprawy, ale nie może być ona niższa niż miesięczna pensja pracownika. Odprawę emerytalną zwykle wypłaca się w dniu zakończenia pracy.

W szczególnych okolicznościach, seniorzy mogą odliczyć ją w ramach ulgi podatkowej, ale nie każdy senior może z tej ulgi skorzystać!

Albo praca i ulga podatkowa, albo emerytura

Decydujące znaczenie dla seniorów, którzy niebawem otrzymają odprawę emerytalną i mają zamiar skorzystać z ulgi podatkowej, ma data faktycznego otrzymania pierwszej emerytury.

Ulga podatkowa dla seniora przysługuje tylko w przypadku, gdy pracownik otrzymał odprawę emerytalną w pierwszym dniu bycia seniorem (nabycia prawa do emerytury), ale jeszcze pracując! Bo prawo do tej ulgi mają tylko pracujący seniorzy, a nie wszyscy.

Czytaj też:

Miliony Polaków nie robią nic. Elektroniczny PIT wypiera papierowyCzytaj też:

Darowizny odliczane od podatku za 2025. Ostatni dzwonek