Złoty pod presją. Tak zmieniły się kursy walut

Kursy walut 28 kwietnia 2026 pokazują umiarkowane zmiany na rynku. Złoty pozostaje względnie stabilny, choć wobec części walut notuje niewielkie osłabienie.

Najważniejsze notowania przedstawiają się następująco: euro kosztuje około 4,25 zł, dolar amerykański 3,63 zł, frank szwajcarski 4,59 zł, a funt brytyjski 4,90 zł. W relacji do dolara euro utrzymuje poziom w okolicach 1,17.

Kursy walut 28 kwietnia 2026. Jak zachowuje się złoty

Na przestrzeni dnia widać niewielkie wahania. Złoty lekko traci wobec dolara, który zyskuje około 0,18 proc. Jednocześnie polska waluta umacnia się względem franka szwajcarskiego, którego kurs spada o około 0,45 proc.

Euro również nieznacznie osłabia się wobec złotego, co potwierdza, że zmiany na rynku walutowym mają raczej ograniczony charakter. W przypadku funta brytyjskiego również widoczna jest lekka korekta w dół.

Kursy walut 28 kwietnia 2026. Co wpływa na notowania

Na kursy walut wpływa wiele czynników, w tym sytuacja gospodarcza, decyzje banków centralnych oraz wydarzenia międzynarodowe. Nawet niewielkie zmiany w polityce pieniężnej czy nastrojach inwestorów mogą przekładać się na codzienne notowania.

Wahania kursów są szczególnie istotne dla osób spłacających kredyty walutowe, przedsiębiorców prowadzących handel zagraniczny czy turystów planujących wyjazdy.

Kursy walut 28 kwietnia 2026. Dlaczego warto je śledzić

Regularne sprawdzanie kursów walut pozwala lepiej zaplanować wymianę pieniędzy i uniknąć niekorzystnych momentów na rynku. Nawet różnice rzędu kilku groszy mogą mieć znaczenie przy większych kwotach.

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest nie tylko śledzenie aktualnych kursów, ale także obserwowanie trendów. Dzięki temu można lepiej ocenić, czy dana waluta się umacnia, czy traci na wartości.

