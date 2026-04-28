Masz kury? Jedna decyzja może kosztować cię całe stado

W związku ze wzrostem zagrożenia chorobami zakaźnymi wprowadzono nowe regulacje obejmujące wszystkich właścicieli ptaków. Obowiązkowa rejestracja drobiu stała się kluczowym elementem zmian, które mają poprawić bezpieczeństwo hodowli i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko dużych ferm, ale również osób prowadzących niewielkie hodowle przydomowe. Powiatowy lekarz weterynarii wydał ogłoszenie obejmujące wszystkich hodowców, wskazując na konieczność dostosowania się do nowych zasad.

Obowiązkowa rejestracja drobiu obejmuje wszystkich

Najważniejszą zmianą jest konieczność zgłoszenia każdej hodowli, niezależnie od jej wielkości. Właściciel musi poinformować właściwą inspekcję weterynaryjną o miejscu utrzymywania ptaków.

Obowiązek ten nie kończy się na jednorazowym zgłoszeniu. Hodowca musi także aktualizować dane w przypadku zmian liczby zwierząt lub sposobu ich utrzymania. W niektórych sytuacjach wymagane jest również uzyskanie numeru identyfikacyjnego, szczególnie gdy produkty trafiają do sprzedaży.

Obowiązkowa rejestracja drobiu i zasady zakupu zwierząt

Nowe przepisy wprowadzają także ograniczenia dotyczące zakupu drobiu. Pisklęta, ptaki czy jaja wylęgowe można nabywać wyłącznie z legalnych, zarejestrowanych źródeł.

Władze weterynaryjne odradzają kupowanie zwierząt z nieformalnych targowisk lub od niezweryfikowanych hodowców. Takie praktyki zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Obowiązkowa rejestracja drobiu to także bioasekuracja

Istotnym elementem nowych regulacji są zasady bioasekuracji. Hodowcy muszą zabezpieczać paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz stosować odzież ochronną podczas pracy przy zwierzętach.

Każde niepokojące objawy w stadzie, takie jak spadek nieśności czy zwiększona śmiertelność, należy natychmiast zgłaszać odpowiednim służbom.

Obowiązkowa rejestracja drobiu. Kary za brak zgłoszenia

Nieprzestrzeganie nowych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wśród sankcji przewidziano kary finansowe, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt, a nawet likwidację całego stada.

Władze podkreślają, że wprowadzone regulacje mają przede wszystkim ograniczyć ryzyko chorób i zwiększyć bezpieczeństwo hodowli drobiu w całym kraju.

