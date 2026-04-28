Jedna zmiana na działce i masz problem. Nakaz rozbiórki realny

Zalana działka i konflikt z sąsiadem to coraz częstszy problem, który kończy się interwencją urzędów. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma zalana działka spór z sąsiadem, bo przepisy jasno wskazują, kiedy gmina może wkroczyć i wydać decyzję.

Zgodnie z przepisami samorząd ma nie tylko prawo, ale również obowiązek reagować, jeśli zmiana stosunków wodnych powoduje szkody. Może wtedy nakazać przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie odpowiednich zabezpieczeń.

Zalana działka spór z sąsiadem a decyzje gminy

W praktyce oznacza to, że właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany np. do wykonania odwodnienia terenu albo nawet rozbiórki elementów infrastruktury, takich jak utwardzony podjazd.

Podstawą takich działań jest art. 234 ustawy – Prawo wodne, który pozwala gminie podejmować decyzje administracyjne w przypadku szkód wynikających ze zmiany przepływu wód.

Zalana działka spór z sąsiadem – nie wystarczy sama szkoda

Sądy administracyjne podkreślają jednak, że samo zalanie działki nie wystarcza do wydania decyzji. Kluczowe jest udowodnienie związku przyczynowego między działaniem konkretnej osoby a powstałą szkodą.

Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując, że odpowiedzialność można przypisać tylko wtedy, gdy istnieją jednoznaczne dowody.

Zalana działka spór z sąsiadem wymaga opinii biegłego

W takich sprawach ogromne znaczenie ma postępowanie dowodowe. Eksperci wskazują, że przepływ wody zależy od wielu czynników, takich jak ukształtowanie terenu, rodzaj gleby czy intensywność opadów.

Dlatego sądy wymagają opinii specjalistów. Takie stanowisko prezentuje m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który podkreśla, że same obserwacje stron nie są wystarczające.

Zalana działka spór z sąsiadem – nie zawsze jeden winny

W praktyce problem rzadko wynika z jednego działania. Na zalanie działki mogą wpływać różne czynniki, w tym utwardzenie terenu, likwidacja rowów melioracyjnych czy nawet zmiany klimatyczne.

To sprawia, że wskazanie jednego odpowiedzialnego bywa trudne, a decyzje gmin często są kwestionowane przed sądami.

Co ważne, organy administracji nie mogą działać „profilaktycznie” ani karać właściciela na zapas. Ich celem jest wyłącznie usunięcie skutków zmiany stosunków wodnych, a nie wymierzanie sankcji.

Czytaj też:

Kosisz trawę, możesz dostać mandat. Wystarczy jeden błądCzytaj też:

Polacy coraz częściej na siebie donoszą. „Nie pracuje, a pozwala sobie…”