Karta Dużej Rodziny z nowymi korzyściami. Rodzice mogą sporo zyskać

Karta Dużej Rodziny 2026 to nie tylko system rabatów w sklepach, instytucjach i punktach usługowych. Program obejmuje także dodatkowe przywileje, które mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo finansowe rodzin wielodzietnych. Co ważne, rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo, nawet jeśli ich dzieci są już dorosłe i samodzielne.

KDR przysługuje rodzinom, w których rodzic lub rodzice mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Nie ma znaczenia ich obecny wiek. Z programu mogą więc korzystać także osoby, które wychowały dzieci wiele lat temu.

Karta Dużej Rodziny 2026 – kto ma prawo do programu

Uprawnieni do Karty Dużej Rodziny są rodzice biologiczni, adopcyjni i zastępczy, małżonkowie rodziców, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dzieci własne, przysposobione i objęte pieczą zastępczą.

Dzieci korzystają z karty standardowo do 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do KDR bez ograniczeń, a dzieci w pieczy zastępczej – na czas pobytu. Rodzice zachowują uprawnienia bezterminowo.

Karta Dużej Rodziny 2026 – kiedy nie przysługuje

Nie każdy rodzic trojga dzieci może otrzymać kartę. Prawo do KDR nie przysługuje osobom pozbawionym władzy rodzicielskiej. Wyłączenie dotyczy też rodziców, którym ograniczono władzę poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, jeśli obejmuje to troje dzieci.

Z programu mogą zostać wyłączeni również prowadzący rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze, którym odebrano dzieci na podstawie decyzji sądu.

Karta Dużej Rodziny 2026 – zniżki i oszczędności

Posiadacze KDR mogą korzystać z rabatów u tysięcy partnerów w całej Polsce. Zniżki obejmują m.in. przejazdy PKP Intercity, bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych, zakupy w sieciach handlowych, leki, usługi medyczne oraz paliwo na wybranych stacjach.

Wśród przykładów wskazano m.in. 75 proc. zniżki na paszporty dla dzieci, 50 proc. dla rodziców, 30 proc. rabatu na przejazdy PKP Intercity oraz bezpłatny wstęp do 23 parków narodowych. KDR może też łączyć się z promocjami sieci handlowych.

Karta Dużej Rodziny 2026 – zasiłek i wsparcie

W 2026 roku Karta Dużej Rodziny oznacza także dodatkowe wsparcie dla bezrobotnych. Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni, ale dla posiadaczy KDR został wydłużony do 365 dni.

Rodzice wielodzietni mają również pierwszeństwo w dostępie do szkoleń oraz szybszy dostęp do doradców zawodowych. Zasiłek zależy od stażu pracy i wynosi 80, 100 albo 120 proc. podstawowej kwoty świadczenia.

Karta może być tradycyjna, elektroniczna albo dostępna w obu formach. Domówienie plastikowej wersji w późniejszym terminie kosztuje 10 zł.

