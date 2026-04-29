3 miesiące płatnego urlopu? Ten pomysł może zmienić rynek pracy

Urlop regeneracyjny może wrócić do dyskusji publicznej jako nowe uprawnienie dla pracowników. Związkowcy postulują wprowadzenie nawet trzymiesięcznego, płatnego wolnego, które miałoby pomóc w walce z przemęczeniem i wypaleniem zawodowym.

Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej. Średni czas pracy przekracza 40 godzin tygodniowo, co oznacza wynik wyższy od unijnej średniej o ponad 3 godziny. Dodatkowo ponad 2 mln osób pracuje więcej niż 45 godzin tygodniowo, co znacząco ogranicza możliwości regeneracji.

Urlop regeneracyjny odpowiedzią na przemęczenie

W takich warunkach standardowy weekend często nie wystarcza na odpoczynek. Problem pogłębia rosnąca popularność tzw. gig economy, czyli pracy opartej na krótkoterminowych zleceniach. Wiele osób dorabia do etatu, co jeszcze bardziej ogranicza czas wolny.

Z tego powodu Związkowa Alternatywa proponuje wprowadzenie nowego rodzaju urlopu do Kodeksu pracy. Ma on być odpowiedzią na rosnące zmęczenie pracowników i pogarszający się dobrostan.

Urlop regeneracyjny. Kto miałby prawo

Zgodnie z propozycją związkowców, urlop regeneracyjny miałby przysługiwać pracownikom zatrudnionym na etacie po przepracowaniu 7 lat u jednego pracodawcy. Urlop trwałby nieprzerwanie 3 miesiące i byłby w pełni płatny.

Co istotne, pracownik mógłby skorzystać z niego na własny wniosek, bez konieczności przedstawiania zaświadczeń lekarskich czy przechodzenia leczenia. Pracodawca nie miałby możliwości odmowy udzielenia takiego urlopu.

Urlop regeneracyjny już istnieje w niektórych zawodach

Podobne rozwiązania funkcjonują już w wybranych grupach zawodowych. Dłuższe urlopy zdrowotne przysługują m.in. nauczycielom, sędziom, prokuratorom, policjantom czy strażakom.

W zależności od zawodu mogą one trwać od kilku miesięcy do nawet roku, a w przypadku górników – znacznie dłużej. Związkowcy argumentują, że skoro takie rozwiązania istnieją, powinny zostać rozszerzone także na innych pracowników.

Urlop regeneracyjny. Co dalej z projektem

Propozycja została skierowana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na razie nie ma jednak decyzji o jej wdrożeniu.

Jeśli projekt zostałby przyjęty, oznaczałby dużą zmianę dla rynku pracy i milionów zatrudnionych na etacie. Dłuższy odpoczynek miałby nie tylko poprawić kondycję pracowników, ale również ograniczyć problemy kadrowe i zwiększyć efektywność pracy.

