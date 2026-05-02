Ci seniorzy nie mają szans na rentę wdowią. Dlatego ZUS odrzuca wnioski

Wraz z początkiem ubiegłego roku weszła w życie tzw. renta wdowia. Nie jest to odrębne świadczenie, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mówimy tu o tzw. zbiegu świadczeń. Można pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Jak przewidują przepisy, od stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.
Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:
kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,
osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego,
prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.
Renta wdowia. Prawie 200 tys. wniosków odrzuconych
Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie 1978,91 zł brutto). Po marcowej waloryzacji jest to 5 935,48 zł brutto, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił 5 636,73 zł brutto.
Z danych ZUS wynika, że rentę wdowią pobiera ponad milion seniorów. Niemal 200 tys. wniosków zostało jednak przez instytucję odrzuconych. Najczęstszym powodem jest właśnie przekroczenie wspomnianego progu.
Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.
Z szacunków ZUS wynika, że osoby pobierające rentę wdowią zyskali średnio ok. 350 zł miesięcznie.
