Coraz więcej seniorów otrzymuje dodatkowe 7000 zł. Jest kluczowy warunek

W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa ws. przyznawania świadczenia honorowego. Zastąpiła ona funkcjonujący przez przeszło pół wieku pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku. Niezmienny pozostaje kluczowy warunek, który trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie – należy ukończyć 100 lat.

Świadczenie honorowe dla ponad 4 tys. seniorów

Wydawać by się mogło, że z racji kryterium wiekowego, świadczenie honorowe otrzymują w Polsce nieliczni. Tak jednak nie jest, co potwierdza najnowszy komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). – W marcu liczba stulatków, którym ZUS wypłacał to wyjątkowe świadczenie, wyniosła blisko 4,2 tys. – informuje ZUS na platformie X.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż liczba 100-latków w Polsce rośnie. Jeszcze w 2018 roku uprawnionych do świadczenia honorowego było niespełna 2 tysiące seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tysięcy.

ZUS przypomina, że od marca br. świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto. Za sprawą obowiązującej od przeszło roku ustawy jest ono każdego roku waloryzowane (na podobnych zasadach jak renty i emerytury), podczas gdy wcześniej przyznana raz seniorowi kwota obowiązywała do końca życia.

W większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Wniosek muszą natomiast złożyć ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty, nie są objęci systemem ubezpieczeniowym (np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia), nie otrzymują świadczeń z ZUS ani KRUS. Osoby te muszą wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS. Konieczne będzie przy tym dołączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (np. odpisu aktu urodzenia). Dopiero po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów świadczenie zostanie przyznane przez ZUS.

