Ile włożyć do koperty na komunię? Polacy mają dylemat

Wraz ze startem sezonu komunijnego powraca pytanie – ile włożyć do „koperty”? W kontekście obecnej rzeczywistości gospodarczej kwota prezentów gotówkowych wzrosła. Inflacja na wielu gościach wymusiła także bardziej pragmatyczne podejście do celebrowania wspólnych chwil.

Co drugi Polak wrzuca więcej do „koperty”

Jak pokazuje badanie Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”,aż 55 proc. Polaków deklaruje, że zwiększyło w ostatnim roku sumy przeznaczane na prezenty gotówkowe na komunię bądź wesele. 38 proc. badanych z tej grupy zdecydowało się na taki krok, aby wyrównać wzrost cen i wyższy koszt tzw. „talerzyka”. Kolejne 17 proc. zrobiło to, ponieważ może sobie pozwolić na hojniejszy upominek dzięki poprawie własnej sytuacji finansowej.

Respondenci, którzy nie zdecydowali się na takie kroki, najczęściej powołują się na fakt, że ich zarobki nie wzrosły (23 proc.). 14 proc. uważa natomiast, że od samej wartości prezentu ważniejsza jest obecność i gest. Jedynie 2 proc. badanych, zamiast gotówki, zaczęło wręczać prezenty rzeczowe, aby uniknąć tego typu dylematów.

Twórcy badania zwracają uwagę, że decyzja o zawartości koperty nie jest przypadkowa. Przy ustalaniu wysokości prezentu gotówkowego, Polacy najczęściej kierują się stopniem pokrewieństwa – im bliższa rodzina, tym wyższa kwota (47 proc.). Kluczowe są również bieżące możliwości finansowe, na które wskazuje 39 proc. ankietowanych. Popularna pozostaje także zasada „talerzyka”, czyli próba oszacowania i pokrycia kosztów, którą stosuje 30 proc. respondentów. Co piąty Polak (20 proc.) przyznaje, że przed uroczystością podpytuje rodzinę lub znajomych o ich plany, żeby dostosować swój podarunek.

– Decyzje dotyczące zawartości koperty są silnie zróżnicowane pokoleniowo. Szczególnie widać to w podejściu do zasady “talerzyka” – jest ona istotna dla 46% osób w wieku 30–39 lat, podczas gdy wśród seniorów tylko dla 17%. Jeśli chodzi o główne kryterium wyboru kwoty, najczęściej jest nim stopień pokrewieństwa – im bliższa relacja, tym wyższa kwota (47%). Co istotne, to podejście jest szczególnie widoczne zarówno wśród starszych badanych (50–59 lat: 62%, seniorzy: 57%), jak i najmłodszych (18–29 lat: 47%), a mniej wyraźne w grupie trzydziestolatków – komentuje Maciej Dąbrowski, dyrektor Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej z Santander Consumer Banku.

Co 6. badany rezygnuje z uroczystości

Przeszło co szósty uczestnik badania (16 proc.) nie kryje, że w ciągu ostatniego roku odmówił udziału w uroczystości rodzinnej właśnie ze względu na zbyt wysokie koszty związane z prezentem, dojazdem czy ubiorem. Niewiele mniej, bo 13 proc., choć ostatecznie pojawiło się na uroczystości, poważnie rozważało odmowę. Niemal 40 proc. ankietowanych, którzy z zaproszenia skorzystali, twierdzi, że przy podejmowaniu decyzji nie kalkulowało kosztów.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Czytaj też:

Kiedyś zegarek i rower, dziś zupełnie coś innego. Najpopularniejsze prezenty komunijneCzytaj też:

Ile dać do koperty na wesele? Koszty udziału mogą szokować