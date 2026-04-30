Okaż ten dokument przy kasie. Seniorzy mogą sporo zaoszczędzić

Legitymacja emeryta i rencisty to dokument, który może realnie obniżyć codzienne wydatki osób pobierających świadczenia z ZUS. Uprawnia do wielu ulg i zniżek, dlatego warto mieć ją przy sobie podczas podróży, wizyty w urzędzie, zakupu biletu czy korzystania z usług zdrowotnych i rekreacyjnych.

Jedną z najważniejszych korzyści są zniżki w transporcie. Emeryci i renciści mogą skorzystać z dwóch przejazdów pociągami PKP Intercity w roku z ulgą wynoszącą 37 proc. w drugiej klasie. W wielu miastach dokument pomaga też korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej.

Legitymacja emeryta i rencisty a przejazdy

Zasady ulg w autobusach, tramwajach i metrze zależą od decyzji samorządów. W wielu dużych miastach seniorzy mogą kupować specjalne bilety okresowe, często określane jako bilety seniora. Po przekroczeniu określonego wieku, najczęściej 70 lat, przejazdy komunikacją miejską bywają całkowicie bezpłatne.

Dokument przydaje się także przy korzystaniu z oferty kulturalnej. Państwowe muzea, galerie sztuki, teatry i kina często oferują emerytom oraz rencistom tańsze bilety. Dzięki temu osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym bez ponoszenia pełnych kosztów.

Legitymacja emeryta i rencisty i dodatkowe ulgi

Legitymacja może być pomocna również w ośrodkach sportowych. Baseny, miejskie centra fitness i inne obiekty rekreacyjne często przygotowują dla seniorów specjalne cenniki albo wyznaczają godziny senioralne.

Ważną ulgą jest także 50-procentowa zniżka przy wyrabianiu paszportu. Dokument może również pomóc przy zwolnieniu z opłat za abonament RTV. Dotyczy to osób po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, a także wszystkich osób powyżej 75 lat.

Legitymacja emeryta i rencisty w zdrowiu i wypoczynku

W obszarze zdrowia legitymacja potwierdza uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Niektóre apteki i placówki rehabilitacyjne honorują ją także przy udzielaniu rabatów na leki nierefundowane lub zabiegi wspierające sprawność fizyczną.

Dokument bywa akceptowany również w uzdrowiskach i ośrodkach wypoczynkowych, które oferują tańsze pobyty poza szczytem sezonu turystycznego.

Legitymacja emeryta i rencisty z ZUS

Od stycznia 2023 roku ZUS automatycznie wydaje nowym świadczeniobiorcom elektroniczną legitymację, czyli mLegitymację. Jest dostępna w aplikacji mObywatel i ma taką samą moc prawną jak tradycyjna karta.

Osoby, które wolą plastikowy dokument, muszą złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić w placówce, pocztą albo przez PUE ZUS. Pierwsze wydanie legitymacji, zarówno elektronicznej, jak i plastikowej, jest bezpłatne.

Renta wdowia w górę. Zmienił się kluczowy limit

