Przelewy utkną w majówkę? Banki mają ważny komunikat dla klientów

Długi weekend majowy wpływa na działanie systemu bankowego. Przelewy bankowe majówka 2026 mogą być realizowane z opóźnieniem, dlatego warto wcześniej zaplanować płatności.

Piątek 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że standardowy system rozliczeń międzybankowych nie działa tak jak w dni robocze.

Przelewy bankowe majówka 2026 – kiedy dojdą pieniądze

Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowa Izba Rozliczeniowa, przelewy zlecone po godzinie 16:00 w czwartek, 30 kwietnia, zostaną zaksięgowane dopiero w poniedziałek, 4 maja.

To oznacza, że osoby, które wykonają przelew w tym czasie, muszą liczyć się z kilkudniowym opóźnieniem. Wynika to z przerwy w działaniu systemu rozliczeniowego.

Przelewy bankowe majówka 2026 – jak działa Elixir

Standardowe przelewy międzybankowe w Polsce realizowane są w systemie Elixir. Działa on wyłącznie w dni robocze i opiera się na trzech sesjach: o 9:30, 13:30 i 16:00.

W dni ustawowo wolne, takie jak 1 maja, system nie funkcjonuje. Dlatego wszystkie zlecenia wykonane po ostatniej sesji przed świętem są rozliczane dopiero w kolejnym dniu roboczym.

Przelewy bankowe majówka 2026 – alternatywa dla klientów

Rozwiązaniem w tej sytuacji są przelewy natychmiastowe realizowane przez system Express Elixir. Działa on bez przerwy – także w weekendy i święta.

Dzięki temu możliwe jest przesłanie pieniędzy w czasie rzeczywistym, niezależnie od dnia tygodnia. To opcja dla osób, którym zależy na szybkim zaksięgowaniu środków.

Przelewy bankowe majówka 2026 – co z przelewami w euro

W przypadku przelewów w euro obsługiwanych przez system Euro Elixir również występują przerwy. System ten nie działa 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny także w innych krajach Unii Europejskiej.

Dlatego przelewy w tej walucie także mogą być realizowane z opóźnieniem.

W praktyce oznacza to, że przed długim weekendem warto zaplanować wszystkie ważne płatności z wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów natychmiastowych.

Darowizna dla dziecka bez podatku. Ten warunek jest kluczowyCzytaj też:

Majówkowe wyjazdy pod lupą. MSWiA ostrzega przed „kwaterą widmo”