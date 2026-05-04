Renta wdowia 2026 – nowe kwoty po waloryzacji i limit świadczeń

Renta wdowia 2026 została podwyższona po marcowej waloryzacji. Świadczenie wzrosło o 5,3 proc., a od stycznia 2027 roku osoby uprawnione czeka kolejna istotna zmiana. Chodzi o wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu z rentą rodzinną.

Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych. Jednym z nich musi być renta rodzinna po zmarłym małżonku. Nie oznacza to jednak, że samo bycie wdową lub wdowcem wystarczy do otrzymania pieniędzy.

Renta wdowia 2026 – kto może ją otrzymać

Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Do dnia śmierci małżonka konieczne było pozostawanie z nim we wspólności małżeńskiej.

Ważny jest także moment nabycia prawa do renty rodzinnej. W przypadku kobiet nie może to nastąpić wcześniej niż po ukończeniu 55 lat, a w przypadku mężczyzn – po ukończeniu 60 lat. Osoba ubiegająca się o świadczenie nie może również pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Jak działa zbieg świadczeń?

Renta wdowia nie jest zupełnie nowym świadczeniem, lecz połączeniem dwóch różnych świadczeń. Od lipca 2025 roku uprawnieni mogą wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty.

Pierwszy wariant to pełna własna emerytura oraz 15 proc. renty rodzinnej po małżonku. Drugi polega na pobieraniu renty rodzinnej po zmarłym, czyli 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby małżonkowi, oraz 15 proc. własnego świadczenia.

Zmiany od stycznia 2027

Od przyszłego roku drugi składnik wypłaty wzrośnie. Zamiast 15 proc. będzie można otrzymywać 25 proc. drugiego świadczenia. To oznacza wyższe przelewy dla części wdów i wdowców.

Trzeba jednak pamiętać, że renta wdowia przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku. Przepisy przewidują także limit, którego suma świadczeń nie może przekroczyć.

Limit i wniosek do ZUS

Po marcowej waloryzacji łączny limit świadczeń wynosi 5935,47 zł brutto. Jeśli suma wypłat przekroczy tę kwotę, świadczenia zostaną pomniejszone o nadwyżkę. Gdy już sama emerytura albo renta rodzinna osiąga ten limit lub go przekracza, renta wdowia nie przysługuje.

Wniosek o rentę wdowią można złożyć elektronicznie przez platformę eZUS, osobiście w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane w tym samym terminie, co świadczenie podstawowe.

Czytaj też:

ZUS przeliczył emerytury. Większość seniorów zyskałaCzytaj też:

Ci seniorzy nie mają szans na rentę wdowią. Dlatego ZUS odrzuca wnioski