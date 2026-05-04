Nowe zasady 800 plus. Jedna decyzja zmieni wszystko

Rząd planuje istotne zmiany 800 plus 2027, które mają uprościć korzystanie ze świadczenia dla milionów rodzin. Nowe zasady przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ich wejście w życie przewidziano na kolejny okres świadczeniowy.

Program 800 plus obejmuje szeroką grupę beneficjentów, dlatego każda zmiana wzbudza duże zainteresowanie. Tym razem chodzi o ograniczenie formalności i automatyzację całego procesu.

Zmiany 800 plus 2027 – koniec corocznych wniosków

Najważniejszą propozycją jest wprowadzenie automatycznego odnawiania prawa do świadczenia. Dane potrzebne do wypłaty mają być pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza brak konieczności składania wniosku co roku.

Rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć wniosek tylko raz – przy pierwszym ubieganiu się o świadczenie, na przykład po narodzinach dziecka lub powrocie do kraju.

Co się nie zmieni?

Mimo automatyzacji pozostanie możliwość aktualizacji danych. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie, konieczne będzie wprowadzenie korekt we wniosku.

Bez takich zmian system ma automatycznie odnawiać świadczenie na podstawie wcześniej przekazanych informacji. To rozwiązanie ma ograniczyć obowiązki administracyjne po stronie obywateli.

Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

Zgodnie z założeniami projekt ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale 2026 roku. Natomiast same przepisy mają zacząć obowiązywać od nowego okresu świadczeniowego.

Oznacza to, że zmiany wejdą w życie od 1 czerwca 2027 roku i obejmą okres 2027/2028. Wdrożenie wymaga przygotowania systemów informatycznych ZUS.

Kto jeszcze skorzysta

Nowelizacja ma także doprecyzować katalog osób uprawnionych do świadczenia. Chodzi m.in. o osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu.

Zmiany wpisują się w działania mające zwiększyć efektywność systemu oraz ograniczyć koszty jego obsługi poprzez cyfryzację i automatyzację procesów.Ważny termin dla rodziców

Do czasu wejścia nowych zasad obowiązują obecne przepisy. Rodzice powinni pamiętać o terminie składania wniosków na kolejny okres świadczeniowy.

Złożenie dokumentów do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat. Dzięki temu świadczenie za czerwiec trafi na konto najpóźniej do końca miesiąca.

