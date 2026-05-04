Kontrole na działkach ROD. Wystarczy jeden błąd i zapłacisz tysiące złotych

Działkowcy muszą uważać na obowiązujące przepisy ROD, ponieważ ich naruszenie może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. W szczególności chodzi o budowę szop i innych konstrukcji, które – jeśli powstaną niezgodnie z zasadami – mogą zostać uznane za samowolę budowlaną.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, budowa obiektu bezpośrednio przy granicy działki wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Tego typu konstrukcje mogą wpływać na sąsiednie nieruchomości, dlatego nie można ich stawiać bez zgody.

Przepisy ROD – odległość od granicy działki

Jeżeli szopa lub inna konstrukcja zostanie ustawiona w odległości co najmniej 1,5 metra od granicy działki, pozwolenie nie jest wymagane. Taki dystans umożliwia właścicielowi wykonywanie prac konserwacyjnych bez naruszania terenu sąsiada.

Warto jednak pamiętać, że przepisy obejmują także większe obiekty. Konstrukcje przekraczające 35 metrów kwadratowych wymagają zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia, o czym nie wszyscy działkowcy wiedzą.

Przepisy ROD – kary za samowolę budowlaną

Nieprzestrzeganie zasad może skutkować poważnymi sankcjami. W przypadku uznania obiektu za samowolę budowlaną właściciel działki może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet 5 tys. zł. Dodatkowo legalizacja takiej budowli wiąże się z kolejnym kosztem – również do 5 tys. zł.

To oznacza, że brak znajomości przepisów może skutkować podwójnym wydatkiem i koniecznością uregulowania sytuacji prawnej.

Przepisy ROD – czego nie wolno na działce

Na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązują także inne ograniczenia. Zakazane jest m.in. spalanie liści i gałęzi oraz nielegalne pobieranie wody. Nie można także prowadzić działalności gospodarczej ani zarabiać na wynajmie działki.

Dodatkowo przepisy zabraniają stałego zamieszkiwania na terenie ogródków działkowych. Dopuszczalne są jedynie okazjonalne noclegi, i to głównie w okresie letnim.

Przepisy ROD zimą – ważne zakazy

Zimą obowiązują dodatkowe ograniczenia. Nie wolno używać otwartego ognia ani spalać odpadów roślinnych. W altanach nie można również nocować ze względów bezpieczeństwa.

Przepisy zabraniają także trzymania zwierząt w nieogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku bezdomnych kotów zaleca się zapewnienie im odpowiedniego schronienia oraz regularnego dokarmiania.

Przestrzeganie zasad obowiązujących w ROD pozwala uniknąć nie tylko konfliktów z sąsiadami, ale przede wszystkim kosztownych kar i problemów prawnych.

FAQ – palenie gałęzi na działce

Czy mogę spalić liście na własnej posesji?

Nie. Spalanie odpadów zielonych jest zabronione na terenie całego kraju.

Czy chorych roślin naprawdę nie wolno palić?

Nie wolno. Muszą zostać przekazane jako bioodpady lub do PSZOK.

Jaki mandat grozi za palenie gałęzi?

Do 500 zł mandatu lub do 5000 zł grzywny na podstawie ustawy o odpadach.

Czy sąsiedzi mogą zgłosić palenie?

Tak. Wystarczy zgłoszenie do straży miejskiej lub policji.

