Nowe zasady dziedziczenia nieruchomości. Szybciej i prościej

Od 17 marca obowiązują nowe przepisy, które znacząco upraszczają dziedziczenie nieruchomości w Polsce. Zmiany obejmują zarówno procedury sądowe, jak i obowiązki notariuszy oraz podatników. W praktyce oznacza to krótszy czas oczekiwania i mniej formalności dla spadkobierców.

Szybszy wpis do księgi wieczystej

Najważniejszą zmianą jest uproszczenie procedury wpisu do księgi wieczystej. Dotychczas proces był dwuetapowy – najpierw pojawiała się wzmianka, a dopiero później następował właściwy wpis nowego właściciela.

Obecnie sąd wydaje jedno rozstrzygnięcie, które od razu aktualizuje stan prawny nieruchomości. To znacząco skraca cały proces i eliminuje tzw. okres niepewności prawnej.

Notariusz przejmuje obowiązki

Nowe przepisy rozszerzają rolę notariuszy. Teraz mogą oni – na wniosek spadkobiercy – samodzielnie złożyć elektroniczny wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Wcześniej obowiązek ten spoczywał na osobie dziedziczącej, co często prowadziło do błędów formalnych i opóźnień. Przeniesienie tego zadania na profesjonalistów ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć liczbę odrzuconych wniosków.

Koniec „martwego okresu”

Nowe regulacje likwidują problem okresu przejściowego między potwierdzeniem dziedziczenia a wpisem do księgi. Teraz stan prawny nieruchomości może zostać uregulowany praktycznie od razu po zakończeniu czynności notarialnych.

Ma to duże znaczenie np. przy sprzedaży nieruchomości lub ubieganiu się o kredyt, gdzie kluczowy jest jednoznaczny wpis właściciela.

Nowe obowiązki przy spadku

Zmiany wprowadzają także obowiązek dokładnego określenia, czy w skład spadku wchodzą nieruchomości. Notariusz musi uwzględnić m.in.:

prawo własności,

użytkowanie wieczyste,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Dzięki temu zmniejsza się ryzyko pominięcia części majątku i przyspiesza dalsze procedury.

Mniej formalności podatkowych

Nowelizacja upraszcza także przepisy podatkowe. W wielu przypadkach nie trzeba już przedstawiać zaświadczenia z urzędu skarbowego przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Warunkiem jest zgłoszenie nabycia majątku w ciągu sześciu miesięcy. To zmiana, która eliminuje jedną z najbardziej uciążliwych formalności.

Prostsze rozliczanie świadczeń

Nowe przepisy wprowadzają także uproszczenia w opodatkowaniu świadczeń, np. rent prywatnych. Zamiast rozliczeń przy każdej wypłacie możliwe jest jednorazowe rozliczenie całej wartości świadczenia.

Mniej biurokracji dla spadkobierców

Wprowadzone zmiany nie zmieniają zasad dziedziczenia, ale znacząco upraszczają cały proces. Krótsze procedury, większa rola notariuszy i ograniczenie formalności mają poprawić bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami i ułatwić życie spadkobiercom.

FAQ – pytania o dziedziczenie mieszkań komunalnych

Czy po śmierci seniora małżonek przejmie mieszkanie?



Nie. W najmie senioralnym umowa wygasa, a gmina może żądać opuszczenia lokalu.

Czy dochody rodziny mają znaczenie?

Nie. Zakaz wstąpienia w najem obowiązuje niezależnie od dochodów.

Kogo dotyczy zakaz dziedziczenia?

Małżonków, dzieci, partnerów i innych domowników seniora.

Czy projekt już obowiązuje?

Nie. Jest na etapie opiniowania, ale może wejść w życie po uchwaleniu ustawy.

Czy możliwe są wyjątki?

Na razie nie – eksperci postulują zmiany, ale nie ma ich w projekcie.

Czytaj też:

Subkonto w ZUS jest dziedziczne. Ale nie w każdym przypadkuCzytaj też:

Spadek to nie tylko majątek. Ten błąd może przerzucić długi na rodzinę