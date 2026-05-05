Dostałeś kartę mobilizacyjną? Kolor paska ma ogromne znaczenie

Do części obywateli trafiają karty mobilizacyjne wysyłane przez Wojskowe Centra Rekrutacji. Dla adresata taki dokument jest ważną informacją o funkcji, jaką może pełnić w wojsku w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Nie oznacza to jednak, że każda osoba otrzymująca korespondencję natychmiast trafia do jednostki. Karta wskazuje przydział i obowiązki na wypadek szczególnych okoliczności.

Mobilizacja wojskowa może zostać ogłoszona w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym. Może mieć charakter powszechny, obejmujący cały kraj, albo częściowy, ograniczony do określonych regionów. Wojsko przygotowuje się do takich sytuacji już w czasie pokoju, dlatego rozsyła dokumenty do osób, których kwalifikacje lub status mogą być przydatne dla sił zbrojnych.

Karta mobilizacyjna: co oznacza kolor paska?

Karta mobilizacyjna potwierdza wyznaczenie żołnierza rezerwy do konkretnej jednostki wojskowej. To właśnie tam dana osoba ma się stawić w razie mobilizacji lub wojny. Dokumenty różnią się kolorami pasków, a każdy z nich oznacza inną kategorię przydziału.

Karta z czerwonym paskiem dotyczy żołnierza pasywnej rezerwy, który ma obowiązek stawić się do czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny. Zielony pasek oznacza żołnierza pasywnej rezerwy powołanego do czynnej służby za pomocą karty powołania albo w drodze obwieszczenia. Niebieski pasek przeznaczony jest dla pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób, które nie są pracownikami tego resortu.

Karta mobilizacyjna: kto może ją dostać?

Kart mobilizacyjnych mogą spodziewać się osoby, które w ocenie wojska mogą zostać powołane w pierwszej kolejności. Chodzi przede wszystkim o żołnierzy pasywnej rezerwy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz specjalistów z wybranych dziedzin.

Szczególnie istotne mogą być kwalifikacje związane z medycyną, logistyką, informatyką czy łącznością. Wojsko bierze pod uwagę zarówno umiejętności pracowników fizycznych, jak i osób wykonujących zawody wymagające wiedzy specjalistycznej. Wydawanie kart regulują przepisy ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenie ministra obrony narodowej.

Warunki przydziału

Aby otrzymać przydział mobilizacyjny, trzeba spełnić określone warunki. Znaczenie ma odpowiednie wyszkolenie wojskowe, kwalifikacje lub wykształcenie potrzebne na danym stanowisku służbowym albo do pełnienia konkretnej funkcji.

Wymagana jest również właściwa kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoba objęta przydziałem powinna mieć obywatelstwo polskie, mieścić się w granicach wieku określonych w ustawie, czyli od 18 do 60 lat, nie mieszkać na stałe za granicą i nie mieć wyroku pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Kto może być zwolniony?

Nie każdy podlega mobilizacji. Zwolnienie może dotyczyć osób pełniących określone funkcje lub wykonujących zawody, których ciągłość jest ważna także w sytuacji zagrożenia. Istnieją również przypadki, w których przydziały mobilizacyjne są uchylane.

Mobilizacja może nie objąć także osób z określonymi problemami zdrowotnymi. Wyłączenie może dotyczyć również tych, którzy są jedynymi opiekunami dziecka albo osoby starszej. Każdy przypadek zależy jednak od spełnienia konkretnych warunków.

Za niestawienie się grozi kara

Osoba, która otrzyma wezwanie z terminem stawienia się w jednostce, nie powinna go lekceważyć. Dokument należy dokładnie przeczytać, ponieważ wyznaczony czas może być bardzo krótki.

Prawo przewiduje surowe konsekwencje za niestawienie się na wezwanie wojska w określonym terminie. Taka sytuacja może skutkować karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata.

