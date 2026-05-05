Usuniesz drzewo bez zgłoszenia? Kara może zaboleć

Wycinka drzew 2026 wymaga ostrożności, nawet jeśli chodzi o drzewo rosnące na prywatnej posesji. Ustawa o ochronie przyrody wskazuje, kiedy można usunąć drzewo bez zgłoszenia, a kiedy konieczna jest procedura w urzędzie. Błąd może kosztować tysiące złotych.

Bez zgłoszenia i zezwolenia można usunąć drzewo, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza określonych limitów. Dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego jest to 80 cm. Dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego limit wynosi 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków obowiązuje próg 50 cm.

Wycinka drzew 2026: kiedy nie trzeba zgłoszenia?

Bez zezwolenia można również usuwać krzewy albo skupisko krzewów, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 mkw. Zasady te dotyczą właściciela nieruchomości, który usuwa drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Wyjątki dotyczą m.in. pasa drogowego drogi publicznej, nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni, takich jak parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie, zabytkowe, cmentarze i zieleń urządzona.

Wycinka drzew 2026: wywrot też trzeba zgłosić

Szczególne zasady dotyczą wywrotów i złomów, czyli drzew przewróconych albo złamanych np. przez wichury i burze. Co do zasady zamiar ich usunięcia trzeba zgłosić do właściwego organu. Urząd ustala wtedy termin oględzin i ocenia możliwość usunięcia drzewa.

Jeśli powalone lub złamane drzewo zagraża zdrowiu, życiu albo mieniu, należy skontaktować się ze strażą pożarną. Uprawnione służby mogą usunąć takie drzewo w trybie pilnym, a obowiązek przekazania informacji do właściwego organu spoczywa wtedy na podmiocie, który wykonał prace.

Wycinka drzew 2026: jak wygląda zgłoszenie?

Zgłoszenie można złożyć elektronicznie albo papierowo. Trzeba podać imię, nazwisko, adres, numer ewidencyjny nieruchomości, gatunek drzewa lub krzewu oraz obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo ma kilka pni, podaje się obwód każdego z nich. Dołącza się też rysunek albo mapkę z lokalizacją drzewa.

Jeżeli zgłoszenie jest niepełne, urząd wzywa do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Organ ma 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia na oględziny, a następnie 14 dni na ewentualny sprzeciw. Jeśli sprzeciwu nie będzie, drzewo można usunąć. Skuteczne zgłoszenie zachowuje znaczenie przez 6 miesięcy od oględzin.

Wycinka drzew 2026: jakie kary grożą?

Kara za nielegalną wycinkę może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jej wysokość zależy od gatunku drzewa, obwodu, sytuacji prawnej oraz tego, czy uszkodzenie jest odwracalne. Za usunięcie obumarłego drzewa, złomu lub wywrotu bez zgłoszenia kara jest obniżana o 50 proc., ale nadal może wynosić tysiące złotych.

Administracyjną karę pieniężną nalicza się m.in. za usunięcie drzewa bez zezwolenia, bez zgody posiadacza nieruchomości, bez zgłoszenia, mimo sprzeciwu organu albo przed upływem terminu na jego wniesienie. Jeśli celowo usunięto pień i kłodę, a ustalenie gatunku lub obwodu nie jest możliwe, kara może zostać powiększona o 50 proc.

Wycinka drzew 2026: jak uniknąć problemów?

Najbezpieczniej przed rozpoczęciem prac skontaktować się z urzędem gminy. Warto też zrobić zdjęcia drzewa, zmierzyć obwód i zachować dokumentację. Szczególną uwagę trzeba zachować od 1 marca do 15 października, bo choć nie ma ogólnego zakazu wycinki w tym czasie, nie wolno niszczyć gniazd ptaków, siedlisk ani miejsc rozrodu gatunków chronionych.

Rolnicy mogą korzystać z wyjątków przy przywracaniu nieużytkowanych gruntów do użytkowania rolniczego, ale nie działa to automatycznie dla każdego zadrzewienia. Każdą wątpliwą sytuację warto sprawdzić indywidualnie, zanim piła pójdzie w ruch.

FAQ – wycinka drzew na działce

Kiedy można wyciąć drzewo bez zgłoszenia?

Bez zgłoszenia można usunąć drzewo, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza ustawowych limitów: 80 cm, 65 cm lub 50 cm – zależnie od gatunku.

Czy wywrot albo złamane drzewo też trzeba zgłosić?

Tak, co do zasady usunięcie wywrotu lub złomu trzeba zgłosić do właściwego organu. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Co zrobić, gdy powalone drzewo zagraża ludziom albo budynkowi?

Należy jak najszybciej skontaktować się ze strażą pożarną lub inną uprawnioną służbą. Takie podmioty mogą usunąć drzewo w trybie pilnym.

Ile wynosi kara za nielegalną wycinkę drzewa?

Kara zależy od gatunku i obwodu drzewa. Może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Za usunięcie wywrotu bez procedury zwykle jest obniżana o 50 proc.

Jak uniknąć kary za wycinkę drzewa w 2026 roku?

Przed wycinką warto sprawdzić obwód i gatunek drzewa, zrobić zdjęcia, a w razie wątpliwości skontaktować się z urzędem gminy.

