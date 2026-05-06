Godne świadczenie z ZUS czyli jakie? Seniorzy zmienili zdanie

Od 1 marca minimalna emerytura w Polsce to dokładnie 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę – czy za takie pieniądze można spokojnie i godnie przeżyć miesiąc? To pytanie z puli tych retorycznych...

Świadczenie z ZUS nie może być w 2026 roku wyższe, ponieważ tegoroczna waloryzacja wynosiła zaledwie 5,3 proc. – dla wielu seniorów ta zmiana była praktycznie niezauważalna. Emeryci umieją liczyć i dobrze wiedzą ile powinni dostawać co miesiąc, żeby móc odmieniać przez przypadki dwa słowa; „godna emerytura”.

Godne życie na emeryturze za 2 grosze

Około 900 tys. seniorów w Polsce nadal pracuje, choć ma już wiekiem i stażem pracy potwierdzone prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS. Ale to jedyny pewny sposób na podniesienie wysokości emerytury, jeśli nie pozwala na godne życie – nie tylko w Polsce. Jak zapewnia ZUS, każdy dodatkowy rok pracy po przeliczeniu zwiększa emerytalne świadczenie o około 8–15 proc.

Według danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych średnia emerytura w Polsce wynosi około 4 tys. zł brutto. Ale „średnia” to znaczy, że w jednym worku znalazła się emerytura groszowa w wysokości 2 groszy, którą otrzymuje kobieta po przepracowaniu jednego dnia i meżczyzna po przepracowaniu miesiąca, oraz najbogatszy emeryt, który co miesiąc otrzymuje ponad 51,4 tys. zł brutto ponieważ przepracował ciągiem na kierowniczych stanowiskach 67 lat.

W tym samym worku znajdują się także emerytury tysięcy Polaków, które z godnym życiem nie mają wiele wspólnego:

5,5 tys. osób ma świadczenia mniejsze niż 50 zł miesięcznie,

8,6 tys. osób dostaje świadczenia w przedziale 50-200 zł miesięcznie,

10,4 tys. osób dostaje 200-400 zł miesięcznie,

17,3 tys. osób dostaje około 400-600 zł miesięcznie.

Ile emeryci konkrtenie potrzebują na swoje wydatki?

Z raportu „Senior 2025” przygotowanego przez redakcję „Faktu” oraz ARC Rynek i Opinia wynika, że aż 55 proc. seniorów płaci za utrzymanie mieszkania lub domu około 1300 zł miesięcznie. 35 proc. badanych deklaruje, że koszty te przekraczają nawet 1500 zł.

Seniorowi, który ma około 4 tys. zł emerytury, po opłaceniu rachunków oraz wykupieniu potrzebnych leków w portfelu zostanie około 900 zł. Oznacza to, że każdego dnia może on mógł wydać tylko 30 zł na pozostałe wydatki.

Mimo tego, aż 46 proc. badanych emerytów wskazało, że do godnego życia potrzebuje co najmniej 4 tys. zł miesięcznie na rękę. 25 proc. badanych zadowoliłoby się kwotą między 3201 zł a 4 tys. zł, a 12 proc. seniorów uznało, że poradziłoby sobie nawet z emeryturą wynoszącą nieco powyżej 2 800 zł miesięcznie. Co ciekawe, w 2023 roku seniorzy podawali wyższą kwotę oznaczającą dla nich godną emeryturę – było to około 5 tys. zł „na rękę”.

