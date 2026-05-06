Rekordowe pensje od 1 lipca. Tyle wyniesie nowa „najniższa”

Od 1 lipca 2026 roku zaczną obowiązywać nowe minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Podwyżki obejmą szeroką grupę pracowników medycznych, a ich wysokość zależy od kwalifikacji oraz stanowiska.

Podstawą do wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie z 2025 roku, które wyniosło 8903,56 zł. To właśnie ta kwota stanowi punkt odniesienia dla nowych stawek.

Najwyższe stawki dla lekarzy specjalistów

Najwięcej zyskają lekarze posiadający specjalizację. Od lipca ich minimalne wynagrodzenie wyniesie 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o 1046,67 zł w porównaniu z wcześniejszymi stawkami.

Wzrost wynagrodzeń obejmie również inne grupy zawodowe, choć skala podwyżek będzie zróżnicowana. Zmiany mają charakter systemowy i dotyczą całego sektora.

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2026 dla innych zawodów

Znaczące podwyżki obejmą także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz pielęgniarki i położne z odpowiednimi kwalifikacjami. W ich przypadku minimalna pensja wyniesie 11 485,59 zł brutto.

Lekarze bez specjalizacji będą mogli liczyć na co najmniej 10 595,24 zł, natomiast lekarze stażyści otrzymają minimum 8458,38 zł brutto. Podwyżki obejmą również osoby bez specjalizacji oraz pracowników z wykształceniem średnim.

Podwyżki obejmą także pracowników niemedycznych

Zmiany dotyczą nie tylko osób wykonujących zawody medyczne. Wyższe wynagrodzenia otrzymają także pracownicy działalności podstawowej, w tym osoby z wykształceniem wyższym, średnim oraz poniżej średniego.

Minimalne stawki dla tych grup wyniosą odpowiednio 8903,56 zł, 6944,78 zł oraz 5787,31 zł brutto. W każdym przypadku oznacza to wzrost wynagrodzeń w stosunku do wcześniejszych poziomów.

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2026 obejmie setki tysięcy osób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami waloryzacja wynagrodzeń odbywa się co roku 1 lipca. Podwyżki obejmą około 700 tys. pracowników sektora ochrony zdrowia.

Nowe stawki mają wpływ na sytuację finansową wielu grup zawodowych i stanowią istotny element systemu wynagradzania w tym sektorze.

Czytaj też:

Znany ksiądz o swoich zarobkach. Padła konkretna kwotaCzytaj też:

Matura 2026. Tyle naprawdę zarabiają nauczyciele za sprawdzanie prac