Kierowcy mogą mieć nowy obowiązek. Brak tego w aucie skończy się mandatem

Kierowców w Polsce mogą wkrótce czekać zmiany dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzenia, która ma wprowadzić dodatkowy wymóg dla właścicieli aut osobowych. Chodzi o apteczkę doraźnej pomocy.

Obecnie w samochodzie osobowym trzeba mieć dwa podstawowe elementy: sprawną gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji. Brak któregoś z nich podczas kontroli może skończyć się mandatem sięgającym nawet 500 zł.

Apteczka samochodowa może być obowiązkowa

Planowana zmiana zakłada, że apteczka samochodowa stanie się obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdów kategorii M1. W praktyce oznacza to samochody osobowe, czyli auta najczęściej wykorzystywane przez kierowców w Polsce.

Resort wskazuje, że nowe przepisy mają zapewnić szeroki dostęp do podstawowych materiałów medycznych. Mają one być przydatne nie tylko podczas udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, ale także w innych sytuacjach, niezwiązanych bezpośrednio z ruchem drogowym.

Apteczka samochodowa dołączy do gaśnicy i trójkąta

Kierowca odpowiada za wyposażenie pojazdu niezależnie od tego, czy porusza się własnym autem, samochodem pożyczonym czy pojazdem z wypożyczalni. Po zmianie przepisów lista obowiązkowego wyposażenia może więc zostać rozszerzona z dwóch do trzech elementów.

Dziś apteczka nie jest wymagana w prywatnych samochodach osobowych, choć wielu kierowców wozi ją dobrowolnie. Często robią to zwłaszcza osoby podróżujące za granicę, bo w wielu państwach europejskich taki obowiązek funkcjonuje od lat.

Apteczka samochodowa – kiedy nowe przepisy?

Projekt zmian ma być gotowy do końca II kwartału 2026 roku, czyli do końca czerwca. Ponieważ nowe zasady mają zostać wprowadzone rozporządzeniem, procedura będzie krótsza niż w przypadku pełnej ścieżki ustawowej przez Sejm i Senat.

To oznacza, że obowiązek posiadania apteczki może pojawić się szybciej, niż zakłada wielu kierowców. W tekście wskazano, że nowe przepisy mogą wejść w życie nawet jeszcze w maju.

Apteczka samochodowa jest wymagana w wielu krajach

Obowiązek wożenia apteczki w aucie obowiązuje już w wielu państwach Europy. Wśród nich wymieniane są m.in. Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia i Belgia.

W części krajów przepisy określają nie tylko sam obowiązek posiadania apteczki, ale także jej dokładną zawartość oraz termin ważności wyposażenia. W Polsce szczegóły nowych regulacji będą zależeć od ostatecznego brzmienia rozporządzenia.

Na razie kierowcy nie muszą jeszcze kupować apteczki do auta. Wszystko wskazuje jednak na to, że taki obowiązek może pojawić się w najbliższych tygodniach.

