Gdzie wyrzucić brudny słoik? Większość robi to źle

Segregacja odpadów wydaje się prosta, ale w praktyce wiele osób nadal popełnia błędy. Szczególnie problematyczne jest pytanie, gdzie wyrzucić słoik, zwłaszcza jeśli znajduje się w nim jeszcze zawartość. Niewłaściwa decyzja może utrudnić recykling i wpłynąć na pracę sortowni.

Pełne opakowania, np. po majonezie, kiszonkach czy przetworach, mogą powodować poważne problemy technologiczne. Resztki jedzenia sprawiają, że szkło przestaje nadawać się do odzysku i trafia do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić słoik – pusty i brudny

Pusty słoik należy wrzucić do zielonego pojemnika na szkło opakowaniowe. Co ważne, nie trzeba go myć przed wyrzuceniem. Wystarczy opróżnić opakowanie, ponieważ proces czyszczenia odbywa się później w zakładach recyklingu.

Na etapie przetwarzania szkło jest kruszone, a następnie oczyszczane z resztek organicznych, papieru czy kleju. Dzięki temu nawet zabrudzone opakowania mogą zostać skutecznie przetworzone i wykorzystane ponownie.

Co zrobić z nakrętką

Choć słoik trafia do szkła, nakrętka powinna być wyrzucona osobno. Metalowe i plastikowe elementy należy wrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Rozdzielenie tych elementów poprawia jakość surowca i ułatwia jego dalsze przetwarzanie. Jeśli jednak zakrętki nie da się odkręcić, w niektórych przypadkach dopuszcza się wyrzucenie całości do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić słoik z zawartością

W przypadku pełnego słoika sytuacja wygląda inaczej. Opakowanie z resztkami jedzenia należy wyrzucić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Obecność frakcji organicznej sprawia, że nie może on zostać poddany recyklingowi.

Dopiero po opróżnieniu zawartości można prawidłowo posegregować odpady. Resztki jedzenia trafiają do bioodpadów lub zmieszanych, a czyste szkło do zielonego pojemnika.

Dlaczego to takie ważne

Pozostawienie zawartości w słoiku może zakłócić pracę sortowni. W skrajnych przypadkach konieczne jest zatrzymanie linii technologicznej i ręczne usunięcie resztek.

Rozbite słoiki z zawartością tworzą trudną do przetworzenia mieszankę szkła, cieczy i metalu. Taki materiał obniża jakość surowca i utrudnia cały proces recyklingu.

Co zrobić ze starymi?

Nie każdy słoik musi od razu trafić do kosza. Wiele osób wykorzystuje je ponownie, np. do przechowywania żywności czy produktów sypkich. To praktyczne i ekologiczne rozwiązanie.

Jeśli jednak słoik jest uszkodzony, można wyrzucić go do zielonego pojemnika na szkło. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jego stan uniemożliwia bezpieczne opróżnienie – wtedy trafia do odpadów zmieszanych.

Czytaj też:

Luka w systemie kaucyjnym. Tak wyłudzają pieniądzeCzytaj też:

System kaucyjny w Polsce: „Przed nami wyzwania, ale w kolejności akceptacja i adaptacja”