Beton na działce? To może oznaczać dodatkowe koszty

Właściciele nieruchomości, na których dominują utwardzone powierzchnie, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Tzw. podatek od betonu 2026 to opłata związana ze zmniejszeniem naturalnej retencji, czyli zdolności gruntu do wchłaniania wody.

Regulacje w tym zakresie obowiązują już od kilku lat i wynikają z przepisów prawa wodnego. Ich celem jest ograniczenie zjawiska nadmiernego uszczelniania powierzchni oraz zachęcenie do zatrzymywania wody opadowej na działkach.

Kiedy trzeba zapłacić

Opłata dotyczy nieruchomości spełniających określone warunki. Kluczowe znaczenie ma powierzchnia działki – musi wynosić co najmniej 3,5 tys. m² oraz znajdować się poza systemem kanalizacji.

Dodatkowo istotny jest stopień zabudowy. Jeśli powierzchnia utwardzona przekracza 70 proc. terenu, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. W praktyce chodzi o działki z dużą ilością betonu, asfaltu czy kostki brukowej.

Podatek od betonu 2026 – kogo obejmuje

Do ponoszenia opłaty zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści oraz inne podmioty zarządzające gruntami. Najczęściej dotyczy to terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Osoby prywatne, które posiadają niewielkie utwardzone powierzchnie przy domach, co do zasady nie podlegają temu obowiązkowi. Wyjątkiem są sytuacje, gdy nieruchomość wykorzystywana jest do celów biznesowych.

Podatek od betonu 2026 – od czego zależy wysokość

Wysokość opłaty uzależniona jest przede wszystkim od powierzchni, która została wyłączona z naturalnej retencji. Im większy obszar pokryty materiałami nieprzepuszczalnymi, tym wyższe obciążenie.

Stawki różnią się także w zależności od zastosowanych rozwiązań retencyjnych. Bez instalacji zatrzymujących wodę opłata wynosi 0,50 zł za 1 m² rocznie. Jeśli na działce znajdują się urządzenia retencyjne, stawka może spaść nawet do 0,05 zł za 1 m².

Jak obniżyć opłatę

Znaczenie ma zdolność działki do zatrzymywania wody opadowej. Im większa retencja, tym niższa opłata. W praktyce oznacza to, że inwestycje w zbiorniki na deszczówkę czy systemy rozsączania mogą zmniejszyć koszty.

Podstawą naliczenia jest powierzchnia biologicznie nieczynna, czyli ta część działki, która została zabudowana lub utwardzona. To właśnie ona decyduje o wysokości należności wobec gminy.

Cel nowych przepisów

Wprowadzenie opłaty ma ograniczyć negatywne skutki uszczelniania gruntów. Nadmiar betonu utrudnia wsiąkanie wody do gleby i pogłębia problem retencji.

Dlatego przepisy mają nie tylko charakter fiskalny, ale także środowiskowy. Mają skłonić właścicieli nieruchomości do zmiany podejścia i inwestowania w rozwiązania, które pozwalają zatrzymać wodę na miejscu.

