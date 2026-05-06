Nowy sposób na kaucję w Biedronce. Albo gotówka, albo e-Portfel

Październik 2025 roku to kluczowa data zmieniająca w Polsce sposób myślenia o recyclingu. Dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego i unijne wymogi dotyczące coraz wyższego poziomu odzyskiwania opakowań są przyczyną dla której wprowadzono w Polsce kaucję – oddając w sklepie niektóre opakowania, klienci mogą odzyskać pieniądze arbitralnie doliczane do napojów.

Chociaż nie trudno natknąć się pod butelkomatami na sfrustrowanych klientó, którzy muszą czekać na naprawę urządzenia lub jego opróżnienie, to większość osób (77,5 proc.) rozumie cel systemu kaucyjnego, czyli ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i zwiększenie poziomów recyklingu, a 63,5 proc. Polaków deklaruje, że rzadziej niż wcześniej wyrzuca opakowania do zwykłych koszy na śmieci. Sieć sklepów Biedronka zaproponowała jeszcze jedno rozwiązanie.

e-Portfel przechowa pieniądze z kacji do zakupów

Polacy zapytani, co mogłoby ich bardziej zachęcić do częstszego korzystania z systemu kaucyjnego odpowiedzieli, że większa liczba automatów w dowodnych lokalizacjach (46 proc.). 36 proc. pytanych uważa, że bardziej zachęciłaby ich większa liczba punktów zwrotu w sklepach lub punktach handlowych, a 30 proc. – dodatkowe zachęty finansowe lub nagrody.

W sklepach Biedronka odbiór kaucji ma być szybszy, wygodniejszy i bardziej intuicyjny dzięki usłudze e-Portfel, w którym od 5 maja zapisywane są wszystkie kaucje uzyskane ze zwrotu pustych butelek i opakowań po napojach.

Aby pieniądze trafiły do e-Portfela, niezbędne jest zeskanowanie odpowiedniego kodu z aplikacji Moja Biedronka jeszcze przed zakończeniem operacji w automacie przyjmującym butelki. Tylko wtedy środki trafią w formie elektronicznej do e-Portfela, a następnie zostaną automatycznie rozliczone jako rabat podczas kolejnych zakupów dokonywanych przy użyciu aplikacji Moja Biedronka.

e-Porfel w Biedronce wymaga zręczności i szybkości

Sieć wprowadziła rygorystyczne zasady identyfikacji przy butelkomatach – nie można skorzystać z e-Portfela ani przez podanie numeru telefonu, ani przy użyciu tradycyjnej plastikowej karty. Jedyną dopuszczalną formą autoryzacji transkacji jest kod z aplikacji mobilnej.

Jeśli klient nie zdąży zeskanować aplikacji w odpowiednim momencie, system automatycznie zakończy transakcję w tradycyjny sposób, drukując papierowy voucher.

Środki zgromadzone w e-Portfelu nie mogą zostać wypłacone w formie gotówki. Za to podczas płatności przy kasie wystarczy zeskanować aplikację, a system sam pobierze zgromadzoną kwotę i obniży wartość rachunku.

Czytaj też:

Polacy skarżą się na problemy z butelkomatami. Ministra straszy karamiCzytaj też:

System kaucyjny na zakręcie. Jeden z operatorów traci zezwolenie