Dobre wieści dla ponad miliona seniorów. Dostaną więcej pieniędzy

Wraz z początkiem 2025 roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. Nie jest ona odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mówimy tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Renta wdowia z ważną zmianą od 2027 r. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy

Osoby, które straciły swojego małżonka mogą obecnie pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Wraz z początkiem 2027 roku nastąpi pod tym względem zmiana. W przypadku drugiego świadczenia wypłacane będzie 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty.

Jak przypomina RMF FM, aby skorzystać z renty wdowiej należy:

mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),

nie być obecnie w związku małżeńskim.

– Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrzesz nowy związek małżeński – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto (wcześniej limit wynosił 5 636,73 zł brutto).

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że rentę wdowią pobiera ponad 1 mln 17 tys. seniorów. Szacuje się, że zyskali oni średnio ok. 350 zł.

Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

