W której grupie jesteś? GUS podał kolejną medianę pensji Polaków

Pracujemy dla idei czy dla pensji? Odpowiedź jest prosta. Mimo wzrostu średniej krajowej wynoszącej w 2026 roku około 8700–8900 zł brutto, wielu Polaków jest sfrustrowanych swoimi zarobkami – uważa tak 25 proc. mężczyzn i aż 40 proc. kobiet. Za takim stan odpowiadają mechanizmy rządzące wynagrodzeniami oraz wysoka świadomość tego problemu.

Według ostatniej edycji globalnego badania „People at work: A Global Workforce View” z 2025 roku, polscy pracownicy są w czołówce, jeśli chodzi o poczucie otrzymywania niesprawiedliwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. GUS obliczył jaka kwota obecnie dzieli Polaków.

Młodzi i kobiety ciągle na straconej pozycji

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w listopadzie 2025 roku wyniosła 7432 zł, co oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie – nie niższe.

W przypadku mężczyzn mediana zarobków to 7636 zł (102,7 proc. wartości ogółem), a w przypadku kobiet – zaledwie 7217 zł (97,1 proc. wartości ogółem). Różnica to 419 zł!

W podziale na wiek, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wiekowej 35-44 lata – 7714,55 zł (103,8 proc. wartości ogółem), natomiast najniższą w grupie wiekowej 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5925 zł (79,7 proc. wartości ogółem).

Ile zarabia administracja publiczna?

Gdzie warto szukać pracy: w administracji publicznej czy w prywatnej firmie? Statystyka daje i na to pytanie jasną odpowiedź: w sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8687,21 zł, co stanowiło 116,9 proc. wartości ogółem, natomiast w sektorze prywatnym była równa 6770 zł - 91,1 proc. wartości ogółem.

Obliczenia GUS pomagają także podjąć decyzję czy więcej zyskamy pracując w małej czy w dużej firmie. Najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w podmiotach, w których liczba pracowników wyniosła 1000 i więcej osób – 8749,50 zł (117,7 proc. wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł (62,8 proc. wartości ogółem).

Czytaj też:

Nowe zasady wypłat wynagrodzeń. Wielu pracowników to odczujeCzytaj też:

Rekordowe pensje od 1 lipca. Tyle wyniesie nowa „najniższa”