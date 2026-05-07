Wystarczy awaria i tracisz dostęp do pieniędzy. Banki ostrzegają

Jeszcze niedawno przechowywanie pieniędzy w formie fizycznej było uznawane za przestarzałe rozwiązanie. Rozwój bankowości elektronicznej sprawił, że dla wielu osób gotówka przestała mieć znaczenie. Obecnie podejście to zaczyna się jednak zmieniać.

Instytucje finansowe coraz częściej przypominają, że całkowite poleganie na systemach cyfrowych nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. W sytuacjach nadzwyczajnych dostęp do środków na kontach może zostać ograniczony.

Domowa rezerwa gotówki znów zyskuje znaczenie

Banki centralne w Europie zwracają uwagę, że w przypadku poważnych zakłóceń, takich jak cyberataki, awarie infrastruktury czy przerwy w dostawie prądu, systemy płatności mogą przestać działać.

W takich warunkach jedynym środkiem płatniczym pozostaje gotówka. To właśnie dlatego coraz częściej pojawiają się apele o przechowywanie części środków poza systemem bankowym.

Awarie i blackouty zmieniły podejście do pieniędzy

W ostatnim czasie doszło do kilku poważnych zdarzeń, które pokazały skalę problemu. W Paryż awaria energetyczna sparaliżowała funkcjonowanie miasta, unieruchamiając bankomaty i część usług.

Podobne sytuacje miały miejsce w Praga oraz w krajach południowej Europy. W takich przypadkach płatności elektroniczne przestawały działać, a gotówka była jedyną dostępną formą zapłaty.

Zalecane kwoty gotówki na czarną godzinę

W reakcji na rosnące ryzyko, banki w niektórych krajach zaczęły sugerować klientom przechowywanie określonych sum pieniędzy w domu. W Holandii rekomenduje się od 200 do 500 euro.

Z kolei w Szwecji Riksbank wskazuje kwotę około 170 euro. Środki te mają odpowiadać mniej więcej tygodniowym wydatkom i pozwolić na funkcjonowanie w razie problemów z płatnościami.

Sytuacja w Polsce i zalecenia ekspertów

W Polsce również pojawiają się rekomendacje dotyczące utrzymywania zapasu gotówki. Najczęściej wskazywana kwota wynosi od 500 do 1000 zł, choć w niektórych przypadkach może odpowiadać nawet miesięcznym wydatkom gospodarstwa domowego.

Z danych Narodowy Bank Polski wynika, że większość Polaków posiada oszczędności w gotówce poniżej 5 tys. zł. Jednocześnie rośnie liczba osób, które traktują gotówkę jako zabezpieczenie na sytuacje awaryjne.

Gotówka jako element bezpieczeństwa

Eksperci podkreślają, że system bankowy w Polsce pozostaje stabilny, a dostęp do bankomatów jest szeroki. Nie zmienia to jednak faktu, że w sytuacjach kryzysowych dostęp do pieniędzy może być utrudniony.

Dlatego instytucje, w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wskazują na znaczenie posiadania gotówki jako elementu przygotowania na sytuacje nadzwyczajne. W wielu przypadkach powinna ona znaleźć się także w tzw. plecaku ewakuacyjnym.

FAQ – Gotówka w domu

Dlaczego banki zalecają trzymanie gotówki w domu?

Ponieważ w razie awarii systemów płatniczych lub przerw w dostawie prądu gotówka może być jedynym środkiem płatniczym.

Ile gotówki warto mieć w domu?

W Europie zaleca się równowartość tygodniowych wydatków, a w Polsce najczęściej od 500 do 1000 zł lub więcej.

Czy system bankowy w Polsce jest bezpieczny?

Tak, eksperci wskazują, że jest stabilny, ale w sytuacjach kryzysowych mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do środków.

Jakie sytuacje mogą ograniczyć dostęp do pieniędzy na koncie?

Cyberataki, blackouty, awarie infrastruktury lub inne poważne zakłócenia.

Czy gotówka powinna być częścią przygotowań na kryzys?

Tak, instytucje publiczne zalecają jej posiadanie jako zabezpieczenie na sytuacje awaryjne.

