Masz słupy na działce? Możesz dostać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Obecność linii wysokiego napięcia lub słupów energetycznych na prywatnym gruncie to problem, który może znacząco ograniczać możliwości korzystania z nieruchomości. Taka infrastruktura często obniża wartość działki i utrudnia jej zabudowę.

W wielu przypadkach właściciele nie zdają sobie sprawy, że mogą dochodzić rekompensaty. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne korzysta z gruntu bez odpowiednich podstaw prawnych, właściciel ma prawo domagać się wynagrodzenia.

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce – kiedy przysługuje

Rekompensata jest możliwa przede wszystkim wtedy, gdy urządzenia zostały posadowione bez zgody właściciela lub bez zawarcia umowy. Dotyczy to sytuacji, w których nie ustanowiono służebności przesyłu ani nie wydano decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie gruntu.

Brak wpisu o służebności w księdze wieczystej może być dodatkowym sygnałem, że przedsiębiorstwo nie posiada odpowiedniego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.

Kto może dochodzić roszczeń i w jakich przypadkach

Prawo do wystąpienia z roszczeniem przysługuje właścicielowi działki, a w niektórych sytuacjach także użytkownikowi wieczystemu. Pierwszym krokiem jest ustalenie, kto jest właścicielem infrastruktury – zazwyczaj jest to lokalny zakład energetyczny.

Roszczenia można zgłosić m.in. wtedy, gdy linie lub słupy ograniczają możliwość zabudowy, zmniejszają wartość nieruchomości lub wyłączają część terenu z użytkowania. W takich przypadkach właściciel może ubiegać się o wynagrodzenie za dotychczasowe korzystanie z działki, ustanowienie służebności przesyłu za opłatą, a nawet usunięcie urządzeń, jeśli nie są już wykorzystywane.

Jak sprawdzić, czy służebność została ustanowiona

Kluczowym dokumentem jest księga wieczysta nieruchomości. Informacje o służebności przesyłu znajdują się w jej dziale III, który obejmuje prawa i ograniczenia związane z nieruchomością.

Jeśli nie ma tam wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa energetycznego, właściciel może mieć podstawy do dochodzenia roszczeń. Warto jednak pamiętać, że brak wpisu nie zawsze oznacza brak prawa po stronie przedsiębiorstwa.

Zasiedzenie służebności i jego konsekwencje

Istotnym elementem jest kwestia zasiedzenia. Przedsiębiorstwo energetyczne może nabyć prawo do korzystania z działki po określonym czasie – po 20 latach w dobrej wierze lub po 30 latach w złej wierze.

Oznacza to, że im dłużej infrastruktura znajduje się na działce, tym większe ryzyko utraty możliwości dochodzenia niektórych roszczeń przez właściciela.

Terminy przedawnienia roszczeń

W przypadku braku zasiedzenia właściciel nadal może ubiegać się o wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przedawniają się po 6 latach.

Termin ten można przerwać, na przykład poprzez złożenie pozwu lub wniosku o ugodę. Dzięki temu właściciel zyskuje więcej czasu na dochodzenie swoich praw.

Ile można otrzymać za obecność infrastruktury

Wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie przez rzeczoznawcę majątkowego. Uwzględnia się m.in. wartość działki, rodzaj i napięcie linii, a także powierzchnię wyłączoną z użytkowania.

Znaczenie mają również ograniczenia wynikające ze stref ochronnych, które mogą uniemożliwiać zabudowę lub prowadzenie określonej działalności. W praktyce kwoty odszkodowań sięgają od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

FAQ – Słup energetyczny na działce

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za słupy energetyczne?

Gdy przedsiębiorstwo korzysta z działki bez umowy, decyzji administracyjnej lub wpisu w księdze wieczystej.

Kto może dochodzić roszczeń?

Właściciel nieruchomości, a w niektórych przypadkach także użytkownik wieczysty.

Gdzie sprawdzić służebność przesyłu?

W dziale III księgi wieczystej nieruchomości.

Czy przedsiębiorstwo może nabyć prawo do działki?

Tak, poprzez zasiedzenie po 20 lub 30 latach, w zależności od dobrej lub złej wiary.

Ile wynosi odszkodowanie?

Zwykle od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, zależnie od warunków i ograniczeń działki.

Czytaj też:

Beton na działce? To może oznaczać dodatkowe kosztyCzytaj też:

Kontrole na działkach ROD. Wystarczy jeden błąd i zapłacisz tysiące złotych