Koniec tanich paczek z Temu i AliExpress. Od lipca kupujący mogą się zdziwić

Od 1 lipca 2026 roku zmienią się zasady dotyczące przesyłek o niewielkiej wartości sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Paczki warte do 150 euro przestaną korzystać ze zwolnienia z cła. To oznacza istotną zmianę dla osób, które regularnie kupują tanie produkty na platformach internetowych, zwłaszcza z Azji.

Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia Rady UE z 11 lutego 2026 roku, które zmienia wspólnotowy system zwolnień celnych. Dotychczasowe zwolnienie miało ograniczać obciążenia administracyjne, ale według Komisji Europejskiej w obecnych warunkach cyfrowego obrotu towarami nie jest już uzasadnione.

Cło na paczki spoza UE. Co zmieni się od 1 lipca

Zgodnie z nowymi zasadami przesyłki do 150 euro nie będą już automatycznie zwolnione z należności celnych. W okresie przejściowym wprowadzona zostanie opłata w wysokości 3 euro za każdą pozycję w przesyłce.

Oznacza to, że opłata będzie naliczana oddzielnie dla elementów znajdujących się w paczce. Przykładowo trzy koszulki z tym samym kodem taryfowym mogą oznaczać 3 euro opłaty, podobnie jak jeden element taniej elektroniki. Mechanizm ma obowiązywać tymczasowo do 1 lipca 2028 roku.

Dlaczego Unia zmienia przepisy

Komisja Europejska wskazuje, że dotychczasowe zwolnienie było nadużywane. Problemem miało być zaniżanie wartości przesyłek oraz sztuczne dzielenie zakupów na mniejsze paczki, aby zmieścić się w limicie 150 euro.

Skala takich przesyłek znacząco wzrosła. Według unijnych argumentów zmiana ma chronić konkurencyjność europejskich przedsiębiorców oraz interesy finansowe UE i państw członkowskich. Chodzi przede wszystkim o towary sprowadzane spoza Europy, w tym odzież, elektronikę i sprzęt sportowy.

Kto pobierze nową opłatę

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda informował, że polskie systemy informatyczne są dostosowywane do nowych zasad. W praktyce obowiązek pobrania i przekazania należności ma spoczywać na operatorach oraz dużych firmach sprowadzających towary.

Według przekazanych informacji od 1 lipca przestaje obowiązywać zwolnienie z cła, natomiast opłata w wysokości 3 euro ma wejść od 1 listopada. Środki z tej opłaty mają stanowić dochód Unii Europejskiej.

Co stanie się po 2028 roku

Tymczasowa opłata ma obowiązywać do czasu wdrożenia trwałego rozwiązania. Od 1 lipca 2028 roku wszystkie towary o wartości poniżej 150 euro mają być objęte normalnymi stawkami celnymi UE, zależnymi od rodzaju produktu.

Zmiana jest więc etapem przejściowym przed pełnym odejściem od progu zwolnienia. Dla kupujących oznacza to, że tanie zakupy spoza UE mogą stać się droższe, a ostateczny koszt paczki będzie zależał od liczby pozycji i rodzaju zamawianych produktów.

Tanie produkty i problem odpadów

Nowe przepisy są powiązane także z szerszą debatą o taniej odzieży i odpadach tekstylnych. Produkty niskiej jakości szybko trafiają do śmieci, a koszty ich zagospodarowania ponoszą m.in. gminy.

Problem stał się bardziej widoczny po wprowadzeniu w styczniu 2025 roku obowiązku selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych. Unia Europejska pracuje również nad przepisami rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które mają zobowiązać producentów tekstyliów, także spoza UE, do finansowania zbiórki, sortowania i recyklingu.

FAQ – Cła na paczki z Chin

Od kiedy zniknie zwolnienie z cła dla paczek do 150 euro?

Od 1 lipca 2026 roku.

Ile wyniesie nowa opłata?

W okresie przejściowym będzie to 3 euro za każdą pozycję w przesyłce.

Jak długo ma obowiązywać opłata 3 euro?

Do 1 lipca 2028 roku.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Przesyłek spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro.

Dlaczego UE wprowadza zmiany?

Powodem są nadużycia przy zaniżaniu wartości paczek, sztuczne dzielenie przesyłek oraz ochrona unijnych przedsiębiorców.

