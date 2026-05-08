Wpłacasz gotówkę na konto? Ten limit może uruchomić procedury

Wiele osób zastanawia się, jaka kwota wpłacona na konto może zainteresować bank albo urząd skarbowy. W polskich przepisach nie ma prostego limitu, który oznaczałby, że poniżej danej sumy pieniądze są „niewidoczne”. Istnieje jednak próg, po którego przekroczeniu instytucje finansowe mają obowiązek przekazać informację do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bank musi zgłosić transakcję przekraczającą równowartość 15 000 euro. Dotyczy to zarówno wpłat gotówkowych, przelewów, jak i innych transferów. W praktyce, przy obecnych kursach, chodzi o około 65–70 tys. zł, choć dokładna kwota zależy od kursu euro w dniu operacji.

Limit wpłat na konto. Kiedy bank raportuje transakcję?

Przekroczenie progu 15 000 euro nie oznacza automatycznej blokady pieniędzy ani kontroli podatkowej. Transakcja jest realizowana, ale trafia do rejestru GIIF. Dopiero dalsza analiza może sprawić, że informacje zostaną przekazane Krajowej Administracji Skarbowej.

Ważne jest jednak to, że banki mogą analizować także mniejsze wpłaty. Podejrzenia mogą wzbudzić częste wpłaty gotówki, nietypowo wysokie wpływy w porównaniu z wcześniejszą historią rachunku, przelewy od wielu osób albo rozbijanie większej kwoty na kilka mniejszych operacji.

Skarbówka może pytać także o mniejsze kwoty

Szczególną ostrożność warto zachować przy darowiznach i pożyczkach od osób prywatnych. Darowizny od najbliższej rodziny mogą korzystać ze zwolnienia z podatku, ale po przekroczeniu ustawowego limitu trzeba je zgłosić do urzędu skarbowego, m.in. na formularzu SD-Z2.

Jeżeli podatnik nie potrafi wykazać źródła pieniędzy, urząd może uznać środki za dochód z nieujawnionych źródeł. W takim przypadku konsekwencje mogą być dotkliwe, bo podatek może wynieść 75 proc. zakwestionowanej kwoty.

Wpłata własnych oszczędności też powinna mieć pokrycie

Sama wpłata własnych oszczędności na konto nie jest problemem, jeśli można udowodnić, skąd pochodzą pieniądze. Pomocne mogą być PIT-y, umowy sprzedaży, wyciągi bankowe, potwierdzenia wypłat z lokat albo umowy pożyczki czy darowizny.

Przy większych kwotach warto zadbać także o czytelny tytuł przelewu lub wpłaty. Opisy takie jak „sprzedaż samochodu”, „darowizna od rodziców” czy „przelew własnych oszczędności” mogą ułatwić późniejsze wyjaśnienia.

Firmy mają osobny limit gotówkowy

Inne zasady obowiązują przedsiębiorców. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców transakcje między firmami przekraczające 15 000 zł powinny być opłacane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit dotyczy całej wartości transakcji, nawet jeśli płatność zostanie podzielona na części.

Zapłata gotówką powyżej tego progu może mieć konsekwencje podatkowe. Przedsiębiorca nie zaliczy takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu, co oznacza wyższą podstawę opodatkowania.

Co warto zapamiętać?

Najważniejszy próg raportowania wynosi 15 000 euro, ale nie jest to granica bezpieczeństwa przed zainteresowaniem fiskusa. Banki monitorują także mniejsze operacje, jeśli wyglądają nietypowo lub sugerują próbę obejścia przepisów.

Najbezpieczniejsza zasada jest prosta: większe wpłaty trzeba umieć udokumentować. Jeśli pieniądze pochodzą z legalnego źródła, a dokumenty są spójne z historią rachunku i dochodami podatnika, sama wpłata nie powinna być powodem do obaw.

FAQ – Limit przelewu

Czy istnieje limit wpłaty na konto bez kontroli skarbówki?

Nie ma takiego limitu. Jest próg 15 000 euro, po którego przekroczeniu bank zgłasza transakcję do GIIF.

Czy wpłata powyżej 15 000 euro zostanie zablokowana?

Nie. Bank zrealizuje operację, ale przekaże informację o transakcji do rejestru GIIF.

Czy mniejsze wpłaty też mogą wzbudzić podejrzenia?

Tak, jeśli są częste, nietypowe, pochodzą z niejasnych źródeł albo wyglądają na celowe dzielenie większej kwoty.

Jak udokumentować większą wpłatę na konto?

Warto mieć umowę sprzedaży, PIT, wyciąg bankowy, umowę darowizny, pożyczki lub inne potwierdzenie źródła pieniędzy.

Co grozi, jeśli nie da się wyjaśnić pochodzenia pieniędzy?

Urząd może uznać środki za dochód z nieujawnionych źródeł i naliczyć wysoki podatek.

