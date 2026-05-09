Ta suma daje finansowy spokój. Wszystko zależy od jednego wyliczenia

Życie bez konieczności pracy zawodowej brzmi jak marzenie, ale ekonomiści od lat próbują policzyć, jaka kwota mogłaby je realnie umożliwić. Jedną z najbardziej znanych koncepcji jest tzw. reguła Trinity, opracowana przez ekspertów z Trinity University. Jej założenie jest proste: aby utrzymywać się z oszczędności, trzeba zgromadzić kapitał równy co najmniej 25-krotności rocznych wydatków.

To właśnie ten mnożnik pozwala oszacować, ile pieniędzy należałoby odłożyć, aby móc regularnie wypłacać środki i nie naruszyć zbyt szybko podstawowego kapitału. Metoda ta stała się jednym z ważnych punktów odniesienia w planowaniu finansowej niezależności.

Żyć z oszczędności. Na czym polega reguła Trinity?

Reguła Trinity powstała na podstawie badań przeprowadzonych w 1998 roku przez profesorów Philipa L. Cooleya, Carla M. Hubbarda oraz Daniela T. Walza. Naukowcy analizowali dane z lat 1925–1995 i sprawdzali, jak zachowywały się portfele inwestycyjne oparte na akcjach oraz obligacjach.

Celem było ustalenie, jaka strategia pozwala regularnie wypłacać pieniądze bez dużego ryzyka szybkiego wyczerpania zgromadzonych środków. Z tych analiz wywodzi się tzw. reguła 4 procent. Zakłada ona, że osoba posiadająca odpowiednio wysoki kapitał może wypłacać rocznie około 4 proc. oszczędności, uwzględniając inflację.

W praktyce oznacza to, że trzeba najpierw policzyć swoje roczne wydatki, a następnie pomnożyć je przez 25. Otrzymany wynik pokazuje orientacyjną kwotę potrzebną do osiągnięcia finansowej niezależności.

Ile pieniędzy trzeba mieć? Przykład wyliczenia

Jeśli ktoś wydaje miesięcznie 7,5 tys. zł, jego roczne koszty życia wynoszą 90 tys. zł. Zgodnie z regułą Trinity taka osoba powinna zgromadzić około 2,25 mln zł. Dopiero taki kapitał miałby pozwolić na utrzymanie podobnego poziomu życia bez konieczności pracy.

Wyliczenie wygląda prosto: 90 tys. zł rocznych wydatków razy 25 daje 2,25 mln zł. Z tej kwoty można byłoby wypłacać około 4 proc. rocznie, czyli kwotę odpowiadającą dotychczasowym wydatkom.

Nie jest to jednak gwarancja bezpieczeństwa. Autorzy koncepcji podkreślali, że rynki finansowe podlegają wahaniom, a życie może przynieść nieprzewidziane koszty. Nagłe problemy zdrowotne, remont czy inne duże wydatki mogą sprawić, że strategię trzeba będzie zmienić.

Reguła 4 procent nie daje pełnej pewności

Reguła Trinity jest narzędziem pomocnym w planowaniu, ale nie powinna być traktowana jak niezawodna obietnica. Jej skuteczność zależy od wielu czynników, m.in. sytuacji na rynkach, struktury inwestycji, inflacji oraz indywidualnych potrzeb.

Najważniejszy wniosek jest jednak jasny: samo posiadanie oszczędności nie wystarczy. Kluczowe jest to, czy zgromadzony kapitał jest wystarczająco duży w stosunku do wydatków. Im wyższe koszty życia, tym większa kwota potrzebna do utrzymania się z odsetek i wypłat z kapitału.

Dla osób myślących o niezależności finansowej reguła 25-krotności rocznych wydatków może być punktem wyjścia. Pokazuje skalę oszczędności potrzebnych do życia bez pracy i uświadamia, że finansowa wolność wymaga nie tylko wysokich dochodów, ale przede wszystkim konsekwentnego budowania kapitału.

