Bank Erste ma problemy z oszustami. Mocno przestrzega klientów

Erste Bank Polska informuje o prowadzonej przez przestępców kampanii pishingowej skierowanej do klientów. Zaznacza, że wiadomości mają skłonić odbiorców do kliknięcia w podejrzany link.

Sposób na oszustwo nie jest nowy, ale może zaskoczyć klientów Erste Bank Polska, którzy jeszcze nie zdążyli się oswoić ze zmianą nazwy banku z Santander Bank Polska i z trwającymi na bankowych kontach zmianami.

Przestepcy czyhają na nieuwagę i pośpiech klientów Erste Bank Polska

Fałszywy link, który ma przypominać bankowość internetową Erste naprawdę służy do przejęcia danych logowania. Bank w oficjalnym komunikacie podkreślił, że żaden z produktów finansowych w Erste Bank Polska nie wymaga obecnie żadnej weryfikacji bezpieczeństwa. To oznacza, że e-maile sugerujące konieczność wykonania takiej operacji należy traktować wyłącznie jako próbę oszustwa.

Erste Bank Polska przypomina też, że nie wysyła do klientów maili ani SMS-ów z linkami. Taki element wiadomości powinien wzbudzić szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy nadawca zachęca do szybkiego działania lub podania danych do konta.

Bank przypomina trzy prawidłowe domeny, z których korzysta: erste.pl, centrum24.pl oraz ibiznes24.pl. A każdy inny adres internetowy może oznaczać próbę podszycia się pod serwis banku.

Zmiana Santander na Erste może dezorientować klientów banku

Zaniepokojonym klientom bank zaleca kontakt z infolinią pod numerem 19999. To rozwiązanie dla osób, które chcą potwierdzić autentyczność wiadomości albo sprawdzić, czy dany kontakt rzeczywiście pochodzi od Erste Bank Polska. Podejrzane e-maile można zgłaszać na adres: [email protected].

Od 25 kwietnia dawny Santander Bank Polska działa oficjalnie pod nową marką – Erste. Bank zmienił m.in. logo i barwy instytucji (czerwony kolor Santandera zmienił się w niebieski Erste Bank Polska), a także siedzibę. Koszty rebrandingu związane ze zmianą nazwy z Santander na Erste, wyniosą około 250 mln zł. Wraz z rebrandingiem ruszyła także nowa kampania banku: „Wierz w siebie. My wierzymy w Ciebie”.

Bank zapewnia, że numery kont, kart, PIN-ów czy infolinii nie uległy zmianie, podobnie jak dane do logowania.

