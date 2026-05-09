Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze. Decyduje jeden warunek

Od maja kolejni seniorzy w Polsce będą otrzymywać dodatek pielęgnacyjny. Jest to specjalne świadczenie przyznawane wielu starszym osobom, które ukończyły 75 lat.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Według informacji przekazanych przez ZUS od 1 marca dodatek pielęgnacyjny wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Przysługuje on seniorom, którzy osiągnęli wymagany wiek, a także pobierają emeryturę lub rentę. Co ważne, nie ma żadnych progów finansowych, które określałyby, kto może dostać dodatkowe pieniądze. Nie trzeba też składać żadnych wniosków, aby dodatek został przyznany. Środki będą przekazywane przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą.

Jak poinformował w komunikacie ZUS, „dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będziemy waloryzować emeryturę lub rentę” .

Komu jeszcze przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Przypomnijmy, z dodatku pielęgnacyjnego (w tej samej kwocie) mogą korzystać osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które posiadają decyzję orzecznika ZUS w tej sprawie.

Według ZUS-u osobą niezdolną do pracy jest ten, kto całkowicie lub częściowo stracił zdolność do pracy zarobkowej „z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu” . Dotyczy to również osób, które nie są zdolne do żadnej pracy.

Należy pamiętać, że niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Z kolei niezdolność do samodzielnej egzystencji „orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych” .

