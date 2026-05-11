Spada zainteresowanie tą metodą oszczędzania. Rząd przekazał dane

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w kwietniu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 5,6 mld zł. To wynik gorszy niż w marcu, kiedy odnotowano 7,3 mld zł, niewiele mniej niż rekordowe 8,2 mld zł z lipca ubiegłego roku.

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za kwiecień wyglądają następująco:





3-miesięczne (OTS0726) – 192,1 mln zł,

1-roczne (ROR0427) – 2.216,2 mln zł,

2-letnie (DOR0428) – 352,8 mln zł,

3-letnie (TOS0429) – 959,3 mln zł,

4-letnie (COI0430) – 1.064,1 mln zł,

10-letnie (EDO0436) – 701,4 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0432) – 35,1 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0438) – 88,1 mln zł.





W kwietniu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (40 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.216,2 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 4-letnie – COI (29 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1.064,1 mln zł. Co ciekawe mniejszym zainteresowaniem cieszyły się popularne dotychczas obligacje 3-letnie – TOS (17 proc.), a także 10-letnie – EDO (13 proc.), 2-letnie – DOR (6 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w kwietniu 123 mln zł. To mniej niż miesiąc wcześniej, gdy było to 178 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

