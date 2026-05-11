Większe od 2027! A tłumów po to świadczenie już w ZUS nie ma

Te dane zmieniają się tylko w jedną stronę – rosną. Do ZUS wpłynęło łącznie przeszło 1,15 mln wniosków o to świadczenie. Kto je otrzymał, dostaje co miesiąc więcej przeciętnie o 350–355 zł miesięcznie. Takich osób jest już w całej Polsce ponad milion!

Od stycznia 2027 roku część zusowskiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. – automatycznie. Na konta Polek i Polaków będzie trafiać miesięcznie znacznie więcej pieniądzy. Ile? Nie da się podać jednej kwoty renty wdowiej dla wszystkich.

Zasady przyznawania renty wdowiej

ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń w zbiegu, czyli renty wdowiej niecały rok temu – 1 lipca 2025 roku. Świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), pozostawali w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka, nabyli prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem tego wieku oraz nie zawarli ponownie małżeństwa. Uwaga – wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Renta wdowia może być wypłacana w wysokości 100 proc. własnej emerytury oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Najpopularniejszy wariant – około 65 proc. przypadków – to 100 proc. własnego świadczenia plus 15 proc. renty rodzinnej.

Według przepisów, suma łączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji w marcu 2026 roku limit ten wzrósł do 5935,48 zł brutto. Będzie obowiązywał do końca lutego 2027 roku, a potem też wzrośnie. Przy ustalaniu limitu znaczenie mają nie tylko dwa świadczenia łączone w formule renty wdowiej. Do limitu wlicza się także m.in. świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne dodatki i świadczenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

Renta wdowia nie koliduje z pracą na emeryturze

ZUS informuje, że pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej. Osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Osoby w wieku emerytalnym nie mają limitów zarobkowych, co oznacza, że praca nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłaty świadczeń.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o rent wdowią, mogą to zrobić w placówce ZUS, przez portal PUE ZUS (eZUS) lub pocztą, używając formularza ERWD.

Do tej pory najwięcej wypełnionych formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim.

