Ranking lokat na trzy miesiące. Na takie stawki klienci czekali od dawna

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. Dwie „szóstki” do wzięcia

Majowy ranking przynosi pozytywne zaskoczenie w postaci podwyżek. Zdecydował się na nie lider zestawienia Raiffeisen Digital Bank, który na Lokacie dla Ciebie (w wariancie dla nowych klientów) podniósł stawkę z 5,50 do 6 proc. w skali roku. Propozycja ta – jak wskazuje zresztą nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Limit wpłat na ten depozyt to 100 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Lokata dla Ciebie dla nowych klientów zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z Lokatą Powitalną od Credit Agricole. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste,wyrażą zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

wykonają min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem BLIK,

zalogują się m.in. raz do CA24 Mobile lub CA24 eBank.

W tym wypadku również maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Warto podkreślić, że Credit Agricole zmienił okres zapadalności na Lokacie Powitalnej z miesiąca na trzy miesiące utrzymując dotychczasową stawkę 6 proc.

Drugą pozycję zachowała Nest Lokata Witaj z oferty Nest Banku. Nie zmieniło się też oprocentowanie, które nadal wynosi 5,25 proc. w skali roku. Propozycja skierowana jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecie miejsce – podobnie jak w kwietniu – zajmuje NOWYdepozyt 3M Gwarantowany od Banku Nowego z oprocentowaniem na poziomie 4,90 proc. rocznie. Nie zmieniły się też warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – trzeba być nowym klientem i założyć rachunek depozytowy. Górny limit wpłat to 100 000 zł.

Poza liderem zestawienia na podwyżkę stawki zdecydował się również Renault Bank na Lokacie terminowej – z 3,50 na 3,85 proc. w skali roku.

