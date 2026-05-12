Cena czereśni w 2026 roku ogołoci portfel. Ktoś chętny?

Importerzy testują głębokość portfeli Polaków. Po truskawkach z tuneli po 35 zł za kilogram na warzwnej giełdzie w Broniszach pojawiły się pierwsze czereśnie z Hiszpanii. Zaskoczenia nie ma – są o wiele droższe niż truskawki.

Początek maja to zdecydowanie niestandardowy termin na czereśnie w Polsce – szczyt sezonu to zwykle przełom czerwca i lipca. Bez transportu z południa Europy o smaku czereśni w maju nie ma co marzyć. Ale transport słono kosztuje.

Importowane słodkie czereśnie mają swoją słoną cenę

Zbiory czereśni wyhodowanych pod osłonami ruszyły w Hiszpanii w kwietniu. Jak podał portal sad24.pl, na początku kwietnia ich ceny sięgały nawet 80–90 euro za kilogram, czyli około 340–380 zł. Obecnie ceny owoców już z tradycyjnych upraw wynoszą około 10–15 euro za kilogram (42–63 zł), ale producenci spodziewają się dalszych spadków w kolejnych tygodniach – nie muszą się zmagać z klimatycznym zjawiskiem na terenie Polski zwanym Zimną Zośką, czyli nocnymi przyrozkami w połowie maja.

Czereśnie już sprowadzone do Polski mają wysoką hurtową cenę – mowa o 110 zł za kilogram na giełdzie w Broniszach. Portal sad24.pl zwraca uwagę, że przy niewielkich ilościach w handlu detalicznym ceny mogą być nawet dwukrotnie wyższe!

Poczekajmy na samozbiór czereśni – jak się przygotować?

W 2025 roku nie było lepiej – na początku sezonu cena czereśni przekraczała 100 -130 zł/kg. Był moment kiedy kosztowały lokalnie nawet 150 zł za kilogram i bardziej wypadało kupować je na sztuki. Jednak w szczycie zbiorów ceny w hurtowniach spadły do 10 – 25 zł/kg, co nie znaczy, że Polacy mogli je detalicznie w takiej cenie kupić.

Chyba, że sami je sobie z drzewa zerwali, bo taką możliwość polscy rolnicy również oferowali. Wtedy ceny rzeczywiście wahały się między 7 a 15 zł za kilo. Jeden z gospodarzy tak reklamował swój czereśniowy sad: „Podczas zbierania można jeść do woli. Na miejscu dostępny jest parking i pole biwakowe, bieżąca woda z wodociągu i prąd, a także toalety o wysokim standardzie w budynku. Dojazd do gospodarstwa jest zapewniony drogą asfaltową”.

Czereśnie wymagają żyznych gleb, najlepiej gliniastych lub wapiennych. W Polsce uprawia się je głównie na Mazowszu (okolice Grójca, Piaseczna i Otwocka), w Wielkoppolsce i województwie świętokrzyskim. Szukac ich można lokalnie koło Sandomierza, Wrocławia, Bydgoszczy czy Piły.

