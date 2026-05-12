W takiej sytuacji trzeba zwrócić 13. emeryturę. Przepisy są bezlitosne

Poprzedni miesiąc upłynął pod znakiem wypłat 13. emerytur. Z danych przekazanych “Wprost” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w tym roku świadczenie otrzymało ponad 8,9 mln seniorów.

Przesyłka od ZUS jeszcze w maju

Jak informuje serwis Gazeta.pl świadczeniobiorcy mogą wkrótce spodziewać się przesyłki od ZUS. Jeszcze w maju instytucja prześle list z informacją o 13. emeryturze, ale też o nowej kwocie emerytury wyliczonej po marcowej podwyżce (w tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc.).

– W jednym liście znajdują się dwie ważne decyzje o przyznaniu i wysokości trzynastej emerytury oraz o nowej wysokości świadczenia po marcowej waloryzacji. Listy będą dostarczane do końca maja. Warto dokładnie zapoznać się z dokumentami i sprawdzić poprawność danych – przekazała Krystyna Michałek, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, cytowana przez „Gazetę Pomorską”.

W liście znajdzie się również informacja o tym, kto będzie musiał zwrócić „trzynastkę”. Do takiej sytuacji może dojść, gdy osoba będąca na tzw. wcześniejszej emeryturze lub na rencie jest aktywna zawodowo i pobierana przez nią wynagrodzenie przekroczy dozwolone limity.

Przypomnijmy, że zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi natomiast, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z pierwszym przypadkiem mamy obecnie do czynienia gdy zarobki będą wyższe niż 6438,50 zł brutto miesięcznie. Zawieszenie wypłat emerytur następuje po przekroczeniu kwoty 11 957,20 zł brutto. Limity te ulegną zmianie wraz z początkiem czerwca.

Od decyzji ZUS przysługuje możliwość odwołania się do sądu w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki.

