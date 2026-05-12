Sąsiad może wejść na twoją działkę. Nowe przepisy już obowiązują

Sąsiad może wejść na twoją działkę. Przepisy już działają

Choć wielu właścicieli nieruchomości traktuje swoją posesję jako przestrzeń całkowicie prywatną, obowiązujące prawo przewiduje wyjątki od tej zasady. W określonych sytuacjach możliwe jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości – nawet wbrew woli właściciela.

Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia prac budowlanych lub przygotowawczych. Takie rozwiązanie przewiduje Prawo budowlane, które jasno określa warunki takiego działania.

Kiedy sąsiad może wejść na teren nieruchomości

Zgodnie z przepisami, jeśli wykonanie robót wymaga dostępu do sąsiedniego budynku, lokalu lub działki, inwestor powinien najpierw uzyskać zgodę właściciela. W praktyce oznacza to konieczność ustalenia:

zakresu prac,

terminu wejścia,

sposobu korzystania z nieruchomości,

ewentualnej rekompensaty.

Jeżeli jednak właściciel odmówi, sprawa nie kończy się na tym etapie. Inwestor może zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji umożliwiającej wejście na teren posesji.

Urząd może wydać decyzję w 14 dni

W przypadku sporu wniosek trafia do urzędu, który ma 14 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli uzna, że dostęp do nieruchomości jest niezbędny, wyda decyzję określającą warunki wejścia i korzystania z terenu.

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – za pośrednictwem portalu e-budownictwo.

Nowe rozporządzenie już obowiązuje

Od 27 lutego 2026 roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzór formularza wniosku o zgodę na wejście na sąsiednią nieruchomość. Zastąpiło ono wcześniejsze przepisy z 2021 roku.

Dokument musi zawierać m.in.:

dane inwestora,

informacje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu,

opis planowanych prac,

wskazanie nieruchomości, której dotyczy wniosek,

uzasadnienie konieczności wejścia.

Zmiana ma uporządkować procedury i przyspieszyć rozpatrywanie spraw.

Nawet bez zgody właściciela. Są wyjątki

Przepisy przewidują również sytuacje wyjątkowe, w których właściciel nie może sprzeciwić się wejściu na jego teren. Wynikają one z Kodeks cywilny.

Chodzi o przypadki zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia. W takiej sytuacji dopuszczalne jest nawet użycie lub uszkodzenie cudzej własności, jeśli jest to konieczne do uniknięcia większej szkody.

Właściciel ma jednak prawo domagać się naprawienia powstałych szkód.

Odszkodowanie tylko w określonych przypadkach

Po zakończeniu prac inwestor musi naprawić ewentualne szkody. Może to zrobić poprzez:

przywrócenie stanu poprzedniego,

albo wypłatę odpowiedniej kwoty.

Warto pamiętać, że odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy faktycznie doszło do szkody. Sama obecność sąsiada na działce nie jest podstawą do roszczeń.

Rekompensata zależy od ustaleń stron

Kwestia wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości nie jest sztywno określona w przepisach. Oznacza to, że strony same ustalają jej wysokość.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, właściciel może dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym.

FAQ – wejście na działkę bez zgody

Czy sąsiad może wejść na moją działkę bez zgody?

Tak, jeśli urząd wyda odpowiednią decyzję lub w sytuacjach zagrożenia.

Czy muszę się zgodzić na wejście sąsiada?

Nie zawsze, ale odmowa może skutkować decyzją administracyjną.

Ile czasu ma urząd na decyzję?

Do 14 dni od złożenia wniosku.

Czy należy się odszkodowanie?

Tylko wtedy, gdy powstanie szkoda.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 27 lutego 2026 roku.

Czytaj też:

To drzewo możesz wyciąć bez pozwolenia. Jest zakazaneCzytaj też:

Od razu spada wartość działek. Wystarczy uchwalić miejscowy plan