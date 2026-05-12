Pracownicy zyskają więcej urlopu? Nowe zasady stażu pracy już obowiązują

Od 1 maja 2026 r. zmieniły się zasady naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Nowe przepisy pozwalają uwzględniać nie tylko zatrudnienie na etacie, ale także inne formy aktywności zawodowej, które wcześniej nie były brane pod uwagę. To oznacza realne korzyści dla wielu pracowników.

Zmiany są szczególnie istotne dla osób, które przez lata pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadziły działalność gospodarczą. Teraz te okresy mogą zwiększyć ich staż pracy, od którego zależą ważne uprawnienia.

Co wlicza się do stażu pracy po zmianach

Nowe regulacje rozszerzają katalog okresów uwzględnianych przy obliczaniu stażu pracy. Oprócz umowy o pracę będą to m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej,

współpraca przy działalności,

okres zawieszenia działalności związany z opieką nad dzieckiem,

umowy zlecenia i inne umowy o świadczenie usług,

umowy agencyjne,

członkostwo w spółdzielniach rolniczych.

Warunkiem jest opłacanie składek lub odpowiednie udokumentowanie tych okresów.

Większy staż pracy to konkretne korzyści

Wyższy staż pracy przekłada się bezpośrednio na prawa pracownicze. W praktyce może oznaczać:

dłuższy urlop wypoczynkowy,

wyższe dodatki stażowe,

nagrody jubileuszowe,

korzystniejsze odprawy,

dłuższe okresy wypowiedzenia.

Dla wielu osób oznacza to realne zwiększenie świadczeń i stabilności zatrudnienia.

Bez wniosku do ZUS zmiany nie zadziałają

Nowy staż pracy nie jest naliczany automatycznie. Kluczowe znaczenie ma uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – poprzez konto na platformie PUE ZUS lub eZUS. Formularz dostępny jest od początku 2026 roku i służy do potwierdzenia okresów ubezpieczenia.

Co ważne, nie trzeba dołączać dodatkowych dokumentów, chyba że ZUS nie posiada danych o danym okresie.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie ZUS

Procedura jest stosunkowo prosta i odbywa się online:

Zaloguj się na swoje konto w systemie ZUS. Wybierz zakładkę „Usługi”. Znajdź wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia. Uzupełnij formularz i wyślij elektronicznie.

Po uzyskaniu dokumentu należy przekazać go pracodawcy, który uwzględni nowe dane przy ustalaniu uprawnień.

ZUS ostrzega przed błędami

Zakład zwraca uwagę, że nie ma potrzeby składania wniosków o pełną historię zatrudnienia obejmującą umowę o pracę. W tym zakresie nadal obowiązują dotychczasowe dokumenty, takie jak świadectwo pracy.

Wnioski dotyczą wyłącznie nowych okresów, które wcześniej nie były uwzględniane.

FAQ – staż pracy po zmianach w 2026 r.

Czy muszę składać jakiś wniosek, żeby zlecenie lub B2B wliczyły się do stażu pracy?

Tak. Pracodawca nie „widzi” automatycznie twoich dawnych zleceń czy działalności. Trzeba dostarczyć mu dokumenty potwierdzające te okresy (np. zaświadczenie stażowe z ZUS, dokumenty z CEIDG, umowy) i złożyć wniosek o przeliczenie stażu pracy.

Czy okres pracy na zleceniu zawsze liczy się do stażu urlopowego?

Nie każdy. Co do zasady wliczane są te umowy zlecenia (i podobne), od których odprowadzano składki emerytalno‑rentowe. Jeżeli zlecenie było „bez ZUS” i nie spełnia warunków z ustawy, może nie zostać zaliczone.

Czy działalność gospodarcza i B2B liczą się także do stażu u konkretnego pracodawcy (np. do wypowiedzenia)?

Automatycznie – nie. Zasadniczo zwiększają ogólny staż pracy. Do stażu zakładowego dolicza się je tylko wtedy, gdy w tym okresie faktycznie świadczyłeś pracę na rzecz obecnego pracodawcy i potrafisz to udokumentować (np. fakturami).

Jak udokumentować pracę za granicą, żeby liczyła się do stażu?

Najczęściej potrzebne są: umowy, zaświadczenia z zagranicznego systemu ubezpieczeń, potwierdzenia opłacania składek/podatków, ewentualnie zaświadczenia pracodawcy. Na tej podstawie pracodawca, a w razie sporu sąd, ocenia, czy okres spełnia warunki do zaliczenia.

Od kiedy dostanę 26 dni urlopu po doliczeniu zleceń i B2B?

Od momentu, w którym – po zsumowaniu wszystkich okresów – przekroczysz 10 lat stażu pracy i pracodawca dokona przeliczenia na podstawie przedstawionych dokumentów. Prawo do 26 dni urlopu działa „na przyszłość”; zazwyczaj nie ma obowiązku wyrównywania już wykorzystanego urlopu według starego wymiaru.

