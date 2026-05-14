Państwo podnosi świadczenia od 1 czerwca. Są nowe kwoty dla rodzin zastępczych

Od 1 czerwca 2026 roku zaczną obowiązywać nowe, wyższe kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Podwyżki wynikają z obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej opublikowanego pod koniec marca. Zmiany obejmą także pomoc dla osób usamodzielnianych oraz kwoty określone w umowach związanych z pieczą zastępczą.
Waloryzacja została przeprowadzona na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepisy przewidują podwyżki świadczeń po przekroczeniu określonego poziomu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS.
Nowe kwoty świadczeń od 1 czerwca
Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymają wyższe świadczenia na utrzymanie dzieci objętych pieczą zastępczą. Minimalna kwota wsparcia dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie od czerwca 1075 zł miesięcznie.
Wyższe świadczenie przewidziano dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. W takich przypadkach minimalna kwota wzrośnie do 1628 zł miesięcznie.
Dodatki dla dzieci z niepełnosprawnością także wzrosną
Nowe przepisy obejmą również dodatki dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały objęte pieczą zastępczą. Od 1 czerwca minimalna wysokość dodatku wyniesie 328 zł miesięcznie.
Takie samo wsparcie będzie przysługiwać także na dziecko skierowane do pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Większa pomoc dla osób usamodzielnianych
Podwyżki obejmą także osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą. W przypadku kontynuowania nauki świadczenie wzrośnie do minimum 815 zł miesięcznie.
Osoby opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną po co najmniej trzech latach pobytu w pieczy zastępczej będą mogły otrzymać pomoc w wysokości minimum 5364 zł.
Znacznie wyższe kwoty przewidziano dla osób opuszczających rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. W takim przypadku pomoc wyniesie:
- 10 723 zł – przy pobycie w pieczy zastępczej dłuższym niż trzy lata,
- 5364 zł – przy pobycie od dwóch do trzech lat,
- 2683 zł – przy pobycie krótszym niż dwa lata, ale nie krótszym niż rok.
Waloryzacja obejmie również umowy
Zmianie ulegną także kwoty określone w umowach dotyczących rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych. Zgodnie z obwieszczeniem mają one zostać zwaloryzowane o co najmniej 7,3296 proc.
Przepisy przewidują również możliwość wypłaty pomocy na usamodzielnienie po zakończeniu pobierania świadczenia na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc może zostać wypłacona wcześniej.
