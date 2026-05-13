Polacy ruszyli po meble na balkony i tarasy. Popularna sieć kusi dużą promocją

Pierwszy majówkowy weekend tradycyjnie otwiera sezon tarasowy i ogrodowy. Sklepy rozszerzają ofertę wyposażenia balkonów, tarasów i przydomowych ogródków, a sieci handlowe coraz mocniej konkurują cenami. Wśród kuszących promocji znalazłam ciekawą ofertę w nowej gazetce Auchan.

Auchan zaprasza na Bali

Już od 14 maja sieć Auchan obniża cenę zestawu ogrodowego Bali marki Gardenstar aż o 900 zł. Komplet, który wcześniej kosztował 2399 zł, będzie dostępny za 1499 zł. To jedna z najmocniej przecenionych pozycji w aktualnej ofercie ogrodowej sieci.

W gazetce Auchan pojawiły się także inne produkty do aranżacji przestrzeni na świeżym powietrzu, m.in.:

hamaki,

pawilony ogrodowe,

parasole,

meble kempingowe,

leżaki i akcesoria balkonowe.

Z czego składa się zestaw Bali?

Promocyjny komplet Gardenstar Bali składa się z narożnej sofy, stolika oraz dwóch puf. Producent postawił na stylistykę technorattanu, który od kilku sezonów dominuje w aranżacjach tarasów i ogrodów.

Sofa ma wymiary 174 × 68 × 74 cm, dzięki czemu może sprawdzić się zarówno na większym balkonie, jak i na tarasie lub w ogrodzie. W zestawie znalazł się również stolik o wymiarach 144 × 74 × 67 cm oraz dwa dodatkowe pufy.

Gardenstar to marka własna Auchan

Warto dodać, że Gardenstar to marka własna sieci Auchan. Pod tym szyldem sprzedawane są przede wszystkim meble ogrodowe, grille oraz wyposażenie tarasów i balkonów. W ofercie dominują minimalistyczne konstrukcje wykonane z metalu i technorattanu, a same produkty są dostępne w sklepach Auchan oraz w sklepie internetowym sieci.

Technorattan czy drewno?

Technorattan cieszy się on popularnością głównie ze względu na odporność na wilgoć i prostszą pielęgnację.

Takie meble zwykle:

dobrze znoszą deszcz i zmienne warunki pogodowe,

nie wymagają regularnej impregnacji,

są łatwiejsze do czyszczenia.

Drewno nadal ma jednak swoich zwolenników, szczególnie wśród osób stawiających na naturalny charakter aranżacji. Wymaga ono jednak regularnej konserwacji i gorzej znosi długotrwałą ekspozycję na wilgoć.

