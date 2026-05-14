Pepco zaskoczyło klientów nową kolekcją. Kuchenne AGD już od 60 zł

Pepco rozwija dział wyposażenia domu i wprowadza do oferty małe AGD do kuchni. W wybranych sklepach sieci pojawiła się nowa kolekcja urządzeń marki Nuvelli. Uwagę przyciągają przede wszystkim pastelowy design i ceny znacznie niższe niż w popularnych marketach z elektroniką.

Sieć stawia na małe AGD

Jeszcze kilka lat temu Pepco kojarzyło się głównie z tanimi dekoracjami, tekstyliami i akcesoriami do wnętrz. Teraz sieć coraz śmielej rozszerza asortyment o produkty, które wcześniej częściej pojawiały się w marketach RTV i AGD.

Eksperci rynku handlowego zauważają, że podobny kierunek obrały już wcześniej inne popularne sieci dyskontowe i drogeryjne, jak choćby Rossmann, w którym od dawna można kupić małe AGD z sektora beauty i kuchennego.

Nowa marka w Pepco

Za kolekcję małego AGD odpowiada marka Nuvelli, która debiutuje w ofercie Pepco. Produkty wyróżniają się przede wszystkim charakterystycznym miętowym kolorem, inspirowanym stylem retro designem oraz kompaktowymi rozmiarami.

W nowej serii znalazło się siedem propozycji kuchennego AGD:

gofrownica,

fontanna do czekolady,

naleśnikarka,

maszyna do popcornu,

opiekacz do donutów,

maszyna do waty cukrowej,

maszyna do lodów.

Czytaj też:

Polacy ruszyli po meble na balkony i tarasy. Popularna sieć kusi dużą promocją

Ile kosztują sprzęty marki Nuvelli?

Ceny nowego małego AGD marki Nuvelli w Pepco mieszczą się w przedziale od 60 do 80 zł, więc oferta jest wyraźnie skierowana do osób szukających budżetowych sprzętów do kuchni. Najtańszą propozycją jest maszyna do popcornu za 60 zł. Większość urządzeń kosztuje 70 zł – tyle trzeba zapłacić m.in. za gofrownicę, naleśnikarkę, opiekacz do donutów czy maszynę do lodów. Najdroższe w kolekcji są fontanna do czekolady oraz maszyna do waty cukrowej wycenione na 80 zł. Jak na małe AGD do domowego przygotowywania przekąsek i deserów, ceny wypadają bardzo przystępnie.

Sprzęty mają być dostępne wyłącznie w wybranych sklepach Pepco. Sieć podkreśla, że oferta ma charakter limitowany i obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.

Czytaj też:

Kultowa kawa w rewelacyjnej cenie do soboty. Polacy będą ustawiać się w kolejkach