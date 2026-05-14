Rząd szykuje wielką zmianę dla seniorów. Nie wszyscy skorzystają

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian związany z dowodami osobistymi. Zgodnie z nowymi propozycjami, osoby, które ukończyły 70 lat, mogłyby otrzymywać dokument ważny nie przez 10, lecz przez 15 lat.

Obecnie zasady określa ustawa z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Jak wynika z artykułu 7., dzieci do 12. roku życia otrzymują dokument ważny przez pięć lat, natomiast starsze osoby – na 10 lat.

Projekt zakłada dodanie do wspomnianego artykułu zapisu: „Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia, jest ważny przez okres 15 lat od daty jego wydania”.

Zmiana ma przede wszystkim ułatwić życie seniorom i ograniczyć konieczność częstego załatwiania formalności w urzędach.

Samorządy popierają pomysł. Mniej formalności dla seniorów

Nowe rozwiązanie pozytywnie oceniają nie tylko sami zainteresowani, ale i samorządowcy. Zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk w opinii do projektu napisał, że „kierunek tej zmiany należy ocenić pozytywnie jako zmierzający do ograniczenia liczby czynności administracyjnych związanych z obsługą osób starszych oraz zmniejszenia obciążenia organów gmin”.

Projekt przewiduje również dodatkowe udogodnienia. Osoba składająca wniosek o nowy dokument będzie mogła od razu wskazać inny urząd gminy, w którym odbierze gotowy dowód. Sam dokument nadal będzie jednak wydawany przez urząd, w którym złożono wniosek.

Problem z e-dowodem. Nie wszyscy odczują zmianę

Choć wydłużenie ważności dokumentu brzmi jak korzystna zmiana, pojawia się pewien problem związany z elektronicznymi funkcjami dowodu osobistego.

MSWiA tłumaczy, że z powodów technologicznych oraz wymogów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO – International Civil Aviation Organization) certyfikaty zapisane w e-dowodzie nadal będą ważne jedynie przez 10 lat.

„W związku z uwarunkowaniami technologicznymi i międzynarodowymi standardami ICAO, pomimo wydłużonego okresu ważności dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikat potwierdzenia obecności pozostaną ważne przez okres 10 lat” – wyjaśnia resort.

Seniorzy korzystający więc z elektronicznych usług publicznych – na przykład logowania do systemów administracji czy podpisu elektronicznego – po 10 latach i tak będą musieli wyrobić nowy dokument.

Osoby korzystające wyłącznie z tradycyjnego dowodu osobistego będą mogły natomiast używać go przez pełne 15 lat.

