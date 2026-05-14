Niewypłacalne biuro podróży. Polacy nigdzie nie wyjadą

Zamiast wypoczynku i relaksu – stres i niepewność. Własnie taką huśtawkę uczuć przeżywają w oststnich dniach klienci wrocławskiego biura Biura Turystyki Joanna Ilona Jasińska, które na rynku działało blisko 30 lat.

Po informacji opublikowanej na stronie bip.dolnyslask.pl właściwie nie powinni mieć złudzeń – biuro złożyło oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że nie jest ono w stanie wywiązać się z zawartych umów z podróżnymi. Nie ma także możliwości zapewnić klientom zwrotu wpłat.

Tysiące złotych do zwrotu. Joanna splajtowała

Na stronie internetowej biuro wciaż zaprasza na egoztyczne wycieczki za 1018 zł, zachęca do wyjazdów last minute do Albanii, Bułgarii, na Litwę, do Włoch. Można też jechać do Grecji, czy Egiptu płacąc za opcję „all inclisive”. Są też dalsze wycieczki na Bliski Wschód: Jordan, Emiraty Arabskie. Kuszą wakacje w Meksyku i na Dominikanie. Wyświetlają się także opinie klientów: „Bardzo miła obsługa, wszystko na wysokim poziomie, uprzejmość, profesjonalizm. Sprawdzone biuro podróży. Osobiście polecam!”

Telefon biura działa. – Jesteśmy niewypłacalni, więc nie możemy organizwać swoich wycieczek, ale wciąż działamy i sprzedajemy wakacyjne wyjazdy jako agent innych biur – informuje pracownica.

Portal rp.pl poinformował, że kłopoty finansowe Joanny zaczęły się kilka miesięcy temu, kiedy firma przestała spłacać raty dwóch pożyczek. Pierwszą w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów zaciągnęła w trakcie trwania pandemii. Drugą z Turystycznego Funduszu Pomocowego wzięła na zwroty dla klientów po wybuchu wojny w Ukrainie. Spółka otrzymała zakaz działalności, a złożone oświadczenie to już tylko formalność.

W momencie ogłoszenia niewypłacalności żaden klient wrocławskiego biura na szczęście nie przebywał za granicą. 183 osoby wpłaciły zaliczki lub opłaciły wyjazdy wakacyjne, które się już nie odbędą. Mowa o kwocie 111 tys. zł, czyli mniejszej kwoty niż wykupiona gwarancja.

Poszkodowani zostaną bez pomocy. Biuro podróży ma zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TU Europa S.A. Mowa nawet o 50 tys. euro, co powinno pokryć roszczenia. "Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta – można przeczytać w opublikowanym komunikacie na stronie bip.dolnyslask.pl. Tam też należy kierować wszystkie pytania związane z biurem i wykupionymi wycieczkami.

Wystarczy wypełnić dostępny na stronie formularz i dołączyć do niego kopię umowy o udział w imprezie turystycznej lub inne dowody potwierdzające nabycie usług turystycznych oraz dowód wpłaty na rzecz Joanny.

